Дорогие сургутяне!
Сердечно поздравляю Вас с Международным днем солидарности трудящихся!
Первое мая – это праздник весны и единства, символ мира и созидания, добра и справедливости, олицетворение сплоченности и солидарности трудовых коллективов нашей страны!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе, энергии и оптимизма для новых свершений. Пусть вместе с теплыми днями к Вам придут новые силы и идеи, а труд на благо нашей Родины будет только в радость!
С наилучшими пожеланиями,
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети»