Дорогие сургутяне!

Сердечно поздравляю Вас с Международным днем солидарности трудящихся!

Первое мая – это праздник весны и единства, символ мира и созидания, добра и справедливости, олицетворение сплоченности и солидарности трудовых коллективов нашей страны!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе, энергии и оптимизма для новых свершений. Пусть вместе с теплыми днями к Вам придут новые силы и идеи, а труд на благо нашей Родины будет только в радость!

С наилучшими пожеланиями,

Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети»