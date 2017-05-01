Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай мы всегда связываем с обновлением, с лучшими надеждами на будущее. Приход этого замечательного праздника- это светлые краски пробуждающейся природы, обилие солнечного света и, конечно же, желание вершить большие добрые дела во благо нашего любимого города.

Компания «СветоДизайн-Югра» дарит сургутянам свет и тепло. Подарите доброе радостное настроение родным, близким, коллегам. Пусть радуют вас улыбки детей. Пусть мир и благополучие будут в каждом доме!