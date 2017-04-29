​В Сургуте определились со списком придомовых территорий, которые отремонтируют в этом году

В середине марта директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Константин Карпеткин сообщил, что в этом году по программе софинансирования будут отремонтированы 14 дворов. Список, как и было обещано на пресс-конференции, огласили через месяц. Рабочая группа из специалистов ДГХ, дорожно-транспортной дирекции, УК и депутатов выбрала счастливчиков среди 54 претендентов.

Мкр-н № 8

Дворы домов № 53 и 55 по улице Энергетиков получат в текущем году асфальтирование проездов, освещение, скамейки, урны, детскую и спортивную площадки, озеленение и парковку.

Как указано в проекте плана выполнения работ по благоустройству дворовых территорий МКД, тут будет детский игровой комплекс, карусель, качели, ворота для мини-футбола, оборудование для волейбола и баскетбола.

Мкр-н № 24

Во дворе на проспекте Пролетарском, 8, 8/1 и 8/2, также будут отремонтированы проезды и проведены работы, аналогичные тем, которые обозначены для 8-го микрорайона. Только тут построят не просто детский игровой комплекс, а песочный дворик с горкой.

Мкр-н А

Детская площадка с песочницей, качели и игровой комплекс в виде самосвала с горкой, новые ровные проезды, скамейки, урны и парковка появятся во дворе дома 10А на Ленинградской улице.

Мкр-н № 14

Сразу трем дворам улыбнулась удача в 14 микрорайоне — на улице Островского, 10 и 12, а также 50 лет ВЛКСМ, 6Б. Первые два получат асфальтирование проездов, скамейки и урны, озеленение, а также детскую площадку, которая будет состоять из игрового комплекса, качалки-балансира, качелей, модуля «паровозик», скамьи в виде пожарной машины и песочного дворика.

Третьему двору повезлочуть меньше. Согласно проекту, здесь лишь заасфальтируют проезды, установят скамейки и урны.

Квартал А

На проспекте Ленина, 53, и улице Григория Кукуевицкого, 6/3, в этом сезоне проведут работы по благоустройству, которые не затронут проезды. В каждом из них установят скамейки, урны, детские площадки и проведут озеленение.

Мкр-н № 17

Покроют асфальтом проезды на дворовой территории дома на проспекте Ленина, 32. Также тут появятся скамейки и урны.

Мкр-н № 11А

Дворы домов № 5 и 7 на проспекте Мира ждут работы, аналогичные тем, что запланированы в 17-м микрорайоне. Дополнительно к этому здесь будет установлено освещение.

Мкр-н ПИКС

На общей площади дворов в четыре тысячи квадратных метров на улице Привокзальной, 26 и 28, в этом сезоне появятся асфальтированные проезды, парковки, скамейки и урны.

Как отмечают специалисты Департамента городского хозяйства, представленный список дворов не окончательный. Ведь для того чтобы подрядчики могли начать работы, необходимо провести ряд мероприятий по измененным правилам. Например, собственники сейчас должны не просто прийти на общедомовое собрание и большинством голосов решить, стоит ли благоустраивать их двор, но и пройти анкетирование, а также отметить, готовы ли они на личное участие в работе, и сколько же средств из своего кармана выделить на них.

На благоустройство дворовых территорий в Сургуте из городского бюджета выделено 40 млн рублей, из окружного — 35.