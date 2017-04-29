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​Сургутская неделя. Верди, фуры, два двора

Хороших новостей в Сургуте всё-таки больше

Фото: vk.com/public126576411
Фото: vk.com/public126576411

У меня для вас две новости — хорошая и плохая. Но на самом деле, конечно, больше.

Хорошая новость — в Сургуте практически одномоментно дали концерты Юрий Башмет (в филармонии) и оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева (в «Нефтянике»). Это, заметим, не в каждом Лондоне встречается, и даже не в каждом Ханты-Мансийске. По этому поводу в том же «Нефтянике» на опере Верди собрался почти весь бомонд с Владимиром Богдановым и Натальей Комаровой во главе. Присутствовал и министр энергетики РФ Александр Новак с супругой, чей визит в Сургут вообще-то никак не анонсировался. «Спалил» министра в соцсетях Вадим Шувалов, спасибо за информационный повод. Вот что значит глава и блогер в одном флаконе!

А до оперы Шувалов и Комарова обсудили тет-а-тет благоустройство нашего города, что тоже хорошо.

Снова речь зашла о колористике, подсветке, а также об обустройстве придомовых территорий. Последние — интересное ноу-хау для города. Смотрите, есть 50 млн городских денег и 35 млн окружных, а еще часть суммы «стрясут» с жителей. И на эти деньги несколько дворов подвергнутся капитальной реновации с устройством спортивных и детских площадок и прочими «плюшками». Если дело пойдет — будут искать средства дальше, попытаются «влезть» в федеральную программу. Идея интересная, но есть ряд моментов.

Во-первых, не факт, что люди охотно раскошелятся на 20 процентов затрат — просто потому, что деньги сейчас далеко не у всех водятся. Во-вторых, благоустройство может разбиться об дворовую автомобилизацию в целом и присутствие фур в городе (и дворах) в частности.

Люди уже дошли до того, что рискуют жизнью ради выплаты задолженности по зарплате. Да-да, я про рабочего из Омска, который три часа провисел на стрелке крана. Все обошлось без трагической развязки, хотя трагизма в ситуации навалом. Разбираться по существу будет прокуратура, и что-то подсказывает, что работы у нее на этом фронте будет еще много.

Теперь плохая новость: на жителя Сургута возбудили административку по поводу заказа игровой приставки в Германии. Человек купил себе игровую приставку, а она, по законодательству, — шифровальное средство. Тогда уж давайте и виски с коньяком к оружию приравняем, оно и горит, и организм изнутри разрушает. Будем родной водкой воевать и на родных игровых приставках (а есть таковые?) шифровки в центр отправлять.

Теперь про фуры: Сургут на месяц вздохнет свободно без большегрузов в городской черте. Мера вынужденная, чтобы остатки асфальта сохранить до ремонтной кампании. Плохо в этой новости то, что фуры вернутся — и продолжат разбивать дороги, перегораживать проезды, загромождать дворы. Как бы так сделать, чтобы и овцы (дороги) были целы, и волки (магазинные полки) были сыты? Реальный выход, о чем не так давно писал Тарас Самборский, — строительство логистических центров на окраинах для перевалки грузов. Но в наших реалиях — сами понимаете. Заставить федеральные сети вложиться в эти центры (или хотя бы центр) можно было бы попробовать на стадии их захода в город. Сейчас будет гораздо сложнее подтолкнуть их в нужном направлении.


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29 апреля в 14:30, просмотров: 1080, комментариев: 3


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Комментарии:
nk-surgut@mail.ru
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29 апреля в 18:35
А вот интересно, нынче холопов в оперу пускают или уже окончательное разделение классов произошло?
Iriska
не нравится
29 апреля в 18:55
на Башмета билетов не было за 2 месяца (даже если бы стоячие и лежачие места выставили - их бы смели. 5 рядов стульев поставили прям на сцене, зрители сидели за спинами музыкантов, я такое видела впервые). Концерт был потрясающий, как и фестиваль, который он открыл. На закрытии хор пел 3 часа основной программы, а потом ещё бисЫ. Просто восторг!
А кто был удостоен чести в одном зале с Богдановым слушать Верди остаётся только догадываться. Бомонд )) - приближённые к *опе императора потащились выгуливать свои бриллианты.
Цитатель Iriska
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29 апреля в 20:50
Всё-таки, Башмет был отдельно от фестиваля. Да, в преддверии, но отдельно, сам по себе)

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