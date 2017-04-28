Моя твоя не понимать

Давно заметила такую вещь – наши чиновники и другие лица, которые имеют хоть какую-нибудь власть, разучились (или не хотят) выражаться понятным языком.

Последний наглядный тому пример, отмена освобождения от родительских плат – тема, которая будоражит умы сургутян который день. А всему виной, как соглашаются и сами сотрудники администрации, тот факт, что информация доноситься до населения не в полном объеме. Хотя, если говорить точнее, доноситься она, может, и в полном объеме, но такими формулировками, что «без бутылки не разберешься».

Пока я писала статью об отмене освобождения, я раз семь переспросила у сотрудников департамента образования, верно ли я перефразировала их заумные фразы, постоянно что-то уточняла и переписывала.

И так ведь происходит постоянно и повсеместно. Как журналист, я частенько беру какие либо комментарии у различных спикеров, и большинство из них только после того, как я трижды переспрошу и попрошу говорить понятным языком, переключаются, но видно, что им сложно перестать оперировать специальными терминами и бросаться номерами законов и постановлений.

Не менее сложно дела обстоят и в коммунальной сфере. Вот, например, сейчас я пишу материал о проблемах жильцов дома на Майской и их управляющей компании. Суть не буду рассказывать, но все свелось к тому, что они просто не слышат друг друга. Жители не понимают, что им нужно сделать, куда пойти и что написать, а УК шлет «отписки», напичканные всевозможными ссылками на пункты в договоре или законах.

Несколько лет назад, когда я работала в банке, обучала сотрудников разных возрастов, я поняла, что буквально самые банальные вещи, которые кажутся понятными и простыми, некоторым людям надо объяснять «на бананах». И не потому, что они глупы и не образованы, а потому, что это для них – дремучий лес, новая и непонятная информация.

Я считаю, чиновники, другие ответственные лица, представители разных учреждений, взаимодействующие с горожанами, должны научиться выражаться яснее, когда беседуют с простыми людьми. А уж в кабинетах и на внутренних совещаниях, для умного и профессионального амплуа, разбрасываться спецтерминами и знанием законов.

Чтобы потом не разгребать последствия, разговаривать с человеком надо на его языке.