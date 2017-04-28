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Моя твоя не понимать

Чиновники, другие ответственные лица, представители разных учреждений, взаимодействующие с горожанами, должны научиться выражаться яснее, когда беседуют с простыми людьми

Давно заметила такую вещь – наши чиновники и другие лица, которые имеют хоть какую-нибудь власть, разучились (или не хотят) выражаться понятным языком.

Последний наглядный тому пример, отмена освобождения от родительских плат – тема, которая будоражит умы сургутян который день. А всему виной, как соглашаются и сами сотрудники администрации, тот факт, что информация доноситься до населения не в полном объеме. Хотя, если говорить точнее, доноситься она, может, и в полном объеме, но такими формулировками, что «без бутылки не разберешься».

Пока я писала статью об отмене освобождения, я раз семь переспросила у сотрудников департамента образования, верно ли я перефразировала их заумные фразы, постоянно что-то уточняла и переписывала.

И так ведь происходит постоянно и повсеместно. Как журналист, я частенько беру какие либо комментарии у различных спикеров, и большинство из них только после того, как я трижды переспрошу и попрошу говорить понятным языком, переключаются, но видно, что им сложно перестать оперировать специальными терминами и бросаться номерами законов и постановлений.

Не менее сложно дела обстоят и в коммунальной сфере. Вот, например, сейчас я пишу материал о проблемах жильцов дома на Майской и их управляющей компании. Суть не буду рассказывать, но все свелось к тому, что они просто не слышат друг друга. Жители не понимают, что им нужно сделать, куда пойти и что написать, а УК шлет «отписки», напичканные всевозможными ссылками на пункты в договоре или законах.

Несколько лет назад, когда я работала в банке, обучала сотрудников разных возрастов, я поняла, что буквально самые банальные вещи, которые кажутся понятными и простыми, некоторым людям надо объяснять «на бананах». И не потому, что они глупы и не образованы, а потому, что это для них – дремучий лес, новая и непонятная информация.

Я считаю, чиновники, другие ответственные лица, представители разных учреждений, взаимодействующие с горожанами, должны научиться выражаться яснее, когда беседуют с простыми людьми. А уж в кабинетах и на внутренних совещаниях, для умного и профессионального амплуа, разбрасываться спецтерминами и знанием законов.

Чтобы потом не разгребать последствия, разговаривать с человеком надо на его языке.


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Сегодня в 18:47, просмотров: 206, комментариев: 4


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Комментарии:
Цитатель
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Сегодня в 20:32
Ну да, вот скажет чего-нибудь понятным языком и отвечай потом за свои слова! А когда "по-чиновничьи" - всегда можно отмазаться: "вырвано из контекста", "какие-то бумажки и компот". Вы еще врачей призовите разборчиво писать...
Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 20:40
после этого комментария- комментировать нечего. 110% попадания в суть.
И, уважаемая редакция, тут- очепятка :
"Хотя, если говорить точнее, доноситься (что делает- доносится) она, может, и в полном объеме, но такими формулировками, что «без бутылки не разберешься».
Вредный читатель
не нравится
Сегодня в 21:17
А вот примерчик из 70х годов прошлого века "Если выражаться фигурально, то с научной точки зрения банальной эрудиции, я не могу игнорировать тенденции парадоксальных эмоций" Понятно, что набор слов, но проблема то не сегодня народилась. Уважаемые Сургутяне. активности нам не хватает, на слушания не ходим, на решения администрации, думы, хорошие или плохие не реагируем. Почему чиновники выражаются казенным языком, да потому, что они понимают, что от нас они не зависят и толкают свои спичи на от%%%сь. Вот если бы, пару, хотя бы, чиновников администрации или думы уволить по требованию горожан за явные провалы в деятельности. тогда. может быть, с нами заговорят на нашем языке.
444 Вредный читатель
не нравится
Сегодня в 21:47
Какие могут быть провалы у партии власти, которая правит 17 лет? Почему чиновники должны выражаться каким-то другим языком, если это не избиратели их назначают и контролируют, а Начальник, перед которым им и отчитываться? Что это за плохие-хорошие "решения администрации", если на выборах жители Сургута не давали ей никаких полномочий? Пара уволенных пешек ничего не изменит, если не вернутся сменяемость власти, политическая конкуренция, честные свободные выборы с допуском всех политических сил и равным доступом к СМИ. Только под страхом проигрыша выборов граждане будут услышаны, а каждый чиновник начнет без устали досконально объяснять каждому встречному-поперечному любое свое решение.

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