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​Фильм «Тобол» привлечет в регион тысячи туристов

Благодаря съемкам фильма в Тобольске появится новый туристический объект

Фото: Алексей Водинский
Фото: Алексей Водинский

Съемки фильма «Тобол», которые проходят в древней столице Сибири привлекут в город и регион тысячи туристов. В этом уверена директор Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Наталья Вертянкина.

«Такие масштабные и интересные события безусловно поспособствуют развитию позитивного имиджа Тобольска и Тюменской области. Если сегодня мы принимаем 300 тысяч посетителей в год, то мы планируем увеличить эту цифру хотя бы до полумиллиона», - поделилась планами директор музея.

Можно сказать, что благодаря съемкам фильма в Тобольске появится новый туристический объект. Музей-заповедник, совместно с командой будущего фильма, возводит интерактивный проект под открытым небом «Посад сибирских старожилов», который расположился в подгорной части города.

Посад представляет собой макет Тобольска начала 18 века. Уже возведены все основные здания — в частности, предполагаемый дом Семена Ремезова, дворец сибирского губернатора Гагарина, церкви, пристань, дома простых тоболяков и др. постройки. Все они попаду на широкий экран после выхода фильма. Часть объектов уже «поучаствовали» в съемочном процессе, основные съемки в посаде намечены на лето 2017 года. К этому времени работы на объекте будут полностью закончены.

«У нас есть очень интересные задумки по развитию интерактивных программ на территории «Посада сибирских старожилов», в том числе, и для детей. И у гостей города, и у самих тоболяков появится уникальная возможность с головой окунуться в историю нашей земли», - отмечает Наталья Вертянкина.

Еще один ресурс будущего фильма, который собирается использовать Тобольский музей-заповедник — костюмы актеров, которые сейчас хранятся в здании бывшего тюремного замка. Уже 20 мая, во время музейной ночи, тоболяки и туристы смогут не только посмотреть на одежду, сшитую по подлинным лекалам 18 века, но и облачиться в нее.

Напомним, художественный фильм «Тобол», который снимается по сценарию писателя Алексея Иванова («Географ глобус пропил», «Сердце пармы», «Ненастье» и др.), расскажет об истории освоения Сибири в петровские времена, о первом сибирском губернаторе, князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове.

В основе сюжетной линии лежит история любви молодого офицера Ивана Демарина и Маши Ремезовой. Это практически вымышленные герои, и хотя Маша Ремезова существовала в реальности - о ней мало что известно. В фильме будет много приключенческих моментов: поиски кольчуги Ермака, экспедиция военного и государственного деятеля, сподвижника Петра I, основателя Омска Ивана Бухгольца, битва с войском джунгар.

Съемки киноленты начались в марте 2017 года в Тобольске и завершались несколько дней назад. За это время съемочной группе удалось отснять зимнюю часть картины. Работа над фильмом пока продолжится в Москве и Санкт-Петербурге, где снимут столичные сцены, а в июне-июле команда фильма вновь вернется в Тобольск.

Фото автора

В главных ролях картины заняты Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев и другие известные актеры. Полнометражный фильм «Тобол» выйдет в широкий прокат в 2019 году. Кроме того, по заказу «Первого канала» планируется создание телевизионной расширенной версии из 8 серий.


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Сегодня в 18:18, просмотров: 145, комментариев: 1


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 21:26
Хорошее дело, но большая часть декораций сгниёт через 2-3 года, т.к. сырая необработанная древесина в воде.

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Мнения

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