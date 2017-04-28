Наша организация против того, чтобы отменили освобождение по родительским платам за детские сады для многодетных семей и семей участников боевых действий.

Мало того, что администрация города не уделяет никакого внимания и не поддерживает никакие инициативы ветеранской общественности, так теперь еще и льготы урезают.

При этом, насколько мне известно, бюджет на 2017 год принят, как можно урезать какую-либо сумму из него? Куда ее перенаправят? Уже ходят слухи, что на эти средства в том числе будут устанавливать памятник репрессированным, и что в будущем с нас снимут компенсацию за ЖКУ и капремонт. И на основании происходящих событий люди верят. К тому же года три четыре-назад у нас отняли возможность внеочередного получения детских садов, мы проглотили, горько, тяжело, но проглотили.

Получается, что в городе происходят антироссийские мероприятия, ведь президент наш говорит о повышении рождаемости, улучшении демографии, а город Сургут наоборот урезает льготы тем, кто именно над этим работает – то есть, действуют в разрез с политикой правительства.

Нас ветеранов боевых действий более трех тысяч человек. Да, детей дошкольного возраста мало – чуть более 830. Но мы, тем не менее, считаю, заслуживаем того, чтобы нам оставили эту льготу.

Также в первую очередь наше сообщество поднимается и вступается за многодетных горожан, так как у них, в отличие от нас, нет такого объединения, их некому представлять.

Как уже известно, мы подали заявку на проведение митинга. Хотели провести его 8 мая в 11 часов возле памятника Воинам-интернационалистам, но, поговорив с Пелевиным Александром Рудольфовичем, решили, что перед 9 мая делать его не стоит. Поэтому переносим его на 20 мая на площадь СурГУ. На словах его проведение в администрации одобрили, но официальной бумаги мы еще не получили.

Могу сказать точно, отступать мы не намерены, митинги будем проводить еженедельно, если потребуется.