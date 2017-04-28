​Тюменские моржи проплывут «до Победы» 72 км

Тюменские спортсмены проплывут 72 км по рекам Тобол и Тура в рамках акции «Доплыть до Победы», посвященной очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каждый километр символизирует год, прошедший с памятной даты.

Моржи центра закаливания и зимнего плавания «АквАйСпорт-Тюмень» стартуют 7 мая, в 10.00 на реке Тобол у деревни Шашова Упоровского района. Как сообщила исполнительный директор центра Татьяна Редькина, по реке проплывут три команды по десять человек в каждой. В общей сложности они преодолеют 60 километров. Недостающие 12 километров моржи доберут 9 мая, проплыв по реке Тура от моста Влюбленных до Совмещенного моста на ул. Мельникайте областного центра. Этот заплыв уже стал традиционным для тюменских приверженцев ЗОЖ.

Кроме того, активисты центра, не занятые в эстафетном плавании, будут встречаться с жителями деревень Упоровского и Заводоуковского районов, собирать и записывать сведения о ветеранах, проживающих в населенных пунктах, интересных событиях из жизни деревень в период Великой Отечественной войны. Собранная информация впоследствии будет передана на портал мы-помним.рф.

Присоединиться к акции «Доплыть до победы» - окунуться в воду или проплыть хотя бы небольшое расстояние по реке — могут все желающие. Организаторы отмечают, что эстафетный заплыв состоится в любом случае, даже если паводковая ситуация ухудшится и Тобол выйдет из берегов.

Напомним, что это уже не первая акция тюменских моржей. В марте 2017 года установили рекорды России, Европы и Гиннесса на самую продолжительную эстафету в ледяной воде. Они беспрерывно плавали, сменяя друг друга, 41 час. Стартовал заплыв в 7 утра 11 марта, а финишировал в 00.11 уже 13 марта. За это время 30 спортсменов зимнего плавания преодолели 72 километра 900 метров.

Тогда не обошлось без курьеза. Изначально аквайс-спортсмены собирались беспрерывно плыть 30 часов. Однако буквально накануне перед эстафетой, 10 марта, от агентства «Пари», которое представляет в нашей стране книги рекордов России, Европы и Гиннесса, пришла информация о том, что для установления рекорда необходимо пребывать в ледяной воде минимум 41 час.

По словам Татьяны Редькиной, в агентстве возникли сомнения, сможет ли команда быстро настроиться на новые условия, учитывая, что вводные данные поступили в клуб меньше, чем за сутки до старта. «Нам даже предлагали провести пробные заплывы перед тем, как стартовать на рекорд», - рассказывает она.

Впрочем, ни спортсменов, ни организаторов новые вводные совершенно не смутили. Пришлось только перенести время стартов, чтобы уложиться в два выходных дня.