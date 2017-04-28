​Под ноги смотри

Торговый центр «Alfa» на улице Киртбая. Все традиционно: на своем месте он стоит не в гордом одиночестве, но будучи со всех сторон облепленным всевозможными ларьками. Однако речь сегодня не о законности их расположения (они установлены на территории торгового центра), а о том потоке грязи, которые владельцы этих торговых павильонов оставляют после себя.

Нынешний ТЦ «Альфа» — это бывший ТЦ «РОСТ». При прошлом руководстве речи о ларьках вокруг магазина не только не шло, но и вся территория регулярно убиралась, на клумбах вокруг высаживались цветы — словом, был нормальный цивилизованный торговый центр в зоне досягаемости жителей.

Сейчас его территория превратилась в очередной «шанхай» — снаружи к ТЦ пристроили длинный цветочный ларек, затем появилась шаурма, после — овощная лавка. Чуть позже между овощным и киоском с шаурмой появился мясной магазин. А в завершении всего к этой уютной компании присоединился хлебный передвижной павильон, оставив жителям для прохода лишь небольшой коридорчик. В чем логика такого «облепливания» стационарного магазина, в котором и без того продают все, что только можно, понятна — стремление заработать на аренде. А вот о желании жителей нормально передвигаться из магазина к своему дому, не попадая в лужи и облака зловонных испарений от отходов, конечно, никто не подумал.

Нормальной водопроводной и канализационной сетью такие ларьки обеспечены в очень редких случаях. И, судя по всему, за неимением возможности цивилизованно избавляться от производственных отходов, хозяева мелких торговых точек ищут выход самостоятельно.

Например, снимают оригинальный люк, бросают его рядом с ларьком, а на его место устанавливают другой – с отверстием посередине:

Видимо, это для того, чтобы без лишних усилий сливать отходы. Умно: то ли тяжелый люк тягать туда-обратно всякий раз, когда нужно опорожнить ведро, то ли вот – дырка, ведущая прямиком в колодец. Практично же. А то, что часть грязи выплескивается на пешеходную зону – это уже проблема не индивидуальных предпринимателей, а простых прохожих.

Незаметная труба приспособлена и с другой стороны торгового павильона. С нее тоже сочатся отходы неясного происхождения:

И все это прямо на тротуар.

Территория вокруг ТЦ «Альфа» — очередной пример полной бесконтрольности ларечного бизнеса в Сургуте. Хозяева торговых центров, на землю которых заходят ларечники, обременены лишь финансовым интересом, никаких других правил для них, судя по бардаку вокруг киосков, нет. Арендаторы, в свою очередь, не слишком задумываются о чистоте и удобстве пешеходов. Ну а во главе этого капитального равнодушия стоит сургутская власть, которая никак не реагирует на происходящее в родном городе, предпочитая вместо этого проводить форумы и говорить о высоком — об урбанистике.

А между тем о какой перезагрузке смысла может идти речь?