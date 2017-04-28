​Сургут снова прыгнул выше головы

Волейбольный клуб «Газпром-Югра» в очередной раз спутал карты букмекерам, выйдя победителем из трехматчевого противостояния с кемеровским «Кузбассом». Теперь нашу команду ждет Финал шести в Москве, который пройдет с 6 по 11 мая. Но для начала – немного фактов.

«Кузбасс» в нынешнем сезоне показал лучшую игру в своей истории, по праву заняв пятую строчку турнирной таблицы по итогам регулярного чемпионата. «Газпром-Югра», бывший год назад четвертым, наоборот, забарахлил. Что не удивительно – команда в межсезонье лишилась ряда ведущих игроков и сделала ставку на талантливую молодежь. Которой, как известно, требуется время на обретение уверенности.

Это время таяло вместе с потенциальными победами, сургутяне в середине чемпионата опустились на десятое место, допустив ряд необязательных проигрышей. Тем не менее,

эти матчи закалили и сплотили коллектив: одержав на финише регулярной части чемпионата пять побед в семи матчах, «Газпром-Югра» в последний момент вскочил на восьмое место, дававшее право встретиться в четвертьфинале как раз с благополучным «Кузбассом».

Первая встреча в Кемерово завершилась в пользу хозяев со счетом 3:0. Эти цифры, однако, не отражают напряженной борьбы – в каждой партии исход решался в концовках, заключительный сет наши уступили со счетом 29:31. В Сургут «Кузбасс» отправился за путевкой в Москву, но не тут-то было: в последней игре сезона перед своими болельщиками «Газпром-Югра» продемонстрировал очень зрелый волейбол и сравнял счет в серии, одержав победу 3:1.

Решающий матч прошел вновь в Кемерово три дня спустя. Наши волейболисты не были фаворитами и тут, но выглядели еще более уверенными в своих силах, а вот их соперник, кажется, перегорел, не выдержав нервного напряжения. Особенно это было заметно во втором сете, выигранном «Газпромом-Югрой» со счетом 25:12. 3:0 – более чем уверенная победа, перевернувшая табель о рангах нынешнего чемпионата.

«Кузбасс» занял седьмое место и завершил сезон, «Газпром-Югра», как минимум, шестой.

Но в Москве, я уверен, наша команда поборется и за более высокие позиции. Насколько это получится – судить трудно, поскольку соперники – из разряда лучших клубов России и Европы. Так, в одной группе с нами – новосибирский «Локомотив» и казанский «Зенит». Второе трио составят московское «Динамо», белгородское «Белогорье» и «Факел» из Нового Уренгоя.

Остается добавить, что «Газпром-Югра» вновь сумел забраться на самый верх российского волейбола, и близко не располагая теми ресурсами, которые есть у соперников. Уже сейчас можно констатировать, что задача на сезон – попадание в Финал шести – выполнена. Но аппетит, как известно, приходит во время еды. Болеем за наших в столице!