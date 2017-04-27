У многодетных семей и участников боевых действий остаются другие льготы

Отмена освобождения от родительской платы за детские сады для многодетных семей и семей участников боевых действий вызвала среди рассматриваемых категорий граждан неприкрытое недовольство. Горожане беспокоятся, что это нововведение сильно ударит по карманам, однако начальник управления соцзащиты населения Ирина Соколова напомнила, что у них есть и другие льготы:

В округе широко развита мера поддержки для разных категорий граждан.

Для многодетных семей:

Компенсация на оплату коммунальных услуг и жилого помещения в размере 50%, если расходы на оплату КУ превышают величину, соответсвующую максимально допустимой доли расхода гражданина на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.

Ежемесячное пособие – 527 руб.

Компенсация проезда к месту отдыха, оздоровлению и обратно – не более 7000 на каждого ребенка, не чаще одного раза в два года.

Единовременное пособие для подготовки ребенка к началу чебного года, если среднедушевой доход семьи не превышает величину полуторного прожиточного минимума в размере:

1 класс – 11 180 руб.

2 класс и последующие – 7 435 руб.

Также бывают экстремальные ситуации и тогда можно получить единовременную помощь до 40 тысяч рублей.

Для семей участников боевых действий:

Компенсация на оплату коммунальных услуг и жилого помещения в размере 50%, с учетом всех зарегистрированных членов семьи.

Компенсация оплаты капитального ремонта – 50%.