Если родители захотят пойти на митинг – они пойдут

Накануне в редакцию обратился заместитель председателя межрегиональной общественной организации инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Сергей Тихонов. Сургутянин сообщил, что их организация направила на согласование в администрацию заявку на проведение митинга против отмены освобождения от родительской платы за детские сады для многодетных семей и семей участников боевых действий. Замглавы Александр Пелевин прокомментировал ситуацию:

Я встречался с Сергеем Александровичем. Он говорит абсолютно понятные нам вещи. Да, мы не смогли объяснить каждому родителю, что будет в измененном порядке. Не донесли. Поэтому они собираются на митинг.

Вчера депобразования получил мое поручение и сейчас они пойдут лично, не надеясь на руководителей учреждений, в детские сады встречаться с родителями. И если есть в детском саду десять родителей этих двух категорий, то с каждым они поговорят, все объяснят, со всем разберутся.

В разговоре, когда я показал Сергею Александровичу Тихонову презентацию по изменениям, он меня услышал, согласился с тем, что нужно всем вместе поработать над разъяснениями для других семей.

Да, общественная организация подала завку на митинг, они соблюли сроки, цель заявили. Примут решение пойти – пойдут, если захотят организовать встречи – то будут встречи.