Высвобжденные средства от изменения в порядке начисления льгот по оплате детсадов пойдут на формирование доступной среды в пяти дошкольных учреждениях

В Сургуте идет активное обсуждение изменений, которые вступят в силу 1 июля этого года – отмена освобождения от родительской платы за детские сады для многодетных семей и семей участников боевых действий. На встрече с журналистами и.о. директора департамента образования Анна Томазова сообщила причину рассматриваемых изменений и озвучила направление, куда будут направлены высвобожденные средства.

С 2015 года вступил в силу закон, который внес изменения во многие постановления и он определяет, что все меры дополнительной поддержки должны предоставляться с учетом принципа адресности и критерия нуждаемости. Поэтому мы поэтапно движемся по пути приведения имеющихся у нас льготных условий к принципу учета критерия нуждаемости.

К тому же это не первые изменения, которые коснулись льгот для детей. Так в 2014 году уже были исключены такие категории, как дети, имеющие проблемы в развитии речи. Это связано в первую очередь с тем, что в дошкольных учреждениях города созданы хорошие необходимые условия для оказания помощи таким детям.

К тому же не стоит забывать, что многодетные семьи и семьи участников боевых действий также могут подтвердить критерий нуждаемости. Например, предоставив документ, что у родителя есть инвалидность, либо семья малоимущая, либо имеется ограничение здоровья у ребенка.

К тому же у нихх остается компенсация: 20 % за первого, 50 за второго и 70 за третьего ребенка.

Высвобожденные средства будут направлены на создание безопасных современных условий для всех детей города. Мы, прежде всего, ставим в приоритет создание комфортных условий для детей с ОВЗ. Средства будут направлены в первую очередь в пять дошкольных учреждений, которые сегодня реализуют адаптивные образовательные программы и в них есть дети с разными видами нарушений. Это детские сады № 14, 24, 37, 77 и 89. Доступная среда – это не только пандусы, но и световое и звуковое оборудование, а также специальная мебель, игровое, учебное оборудование, методические комплекты и так далее.