​«Неуд» - за дороги // ИНФОГРАФИКА

Сургутян не в полной мере устраивает качество городских дорог, показал очередной опрос siapress.ru. Так, 19,3 процента принявших участие в голосовании заявили, что состояние автомагистралей в городе «ужасно». Впрочем, 37 процентов были не столь категоричны и оценили нынешнее состояние дорог, как плохое. Еще 39,1 процента удовлетворены их состоянием. Были и те, кто считает трассы в городе отличными. Их — 0,3 процента.

Напомним, что в этом году на ремонт дорог в городе из окружного и муниципального бюджета выделено почти полмиллиарда рублей — на треть больше, чем в 2016-м.

А также отметим, что в ближайшие два месяца сургутским автомобилистам надо следить не только за ямами на дорогах, но и за знаками — у них. В городе проводится масштабная эвакуация неправильно припаркованных автомобилей.