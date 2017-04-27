Что общего у Сургута и Венеции, не считая плотной точечной застройки? Конечно каналы! Только у нас они появляются по весне и совсем не там, где их запланировали мудрые Дожи. Одну из таких водных артерий я лично наблюдаю вот уже 28 лет на месте проезда Мунарева, кстати, странное название для улицы, по которой проехать нельзя.

Каждую весну окрестности оглашают не романтичные баркаролы гондольеров, а краткие, но чёткие возгласы горожан замочивших ноги в «гранд-канале». И порой складывается чувство, что жители смирились с этим природным объектом, ну да, весна, лужи, дык 30 лет уже луже, никто ведь не утонул, чего шум поднимать?

Вдоль этого канала я ходил в детский сад, школу, университет, здесь же я проплывал в ГОМ-3 получать паспорт и в поликлинику сдавать кровь, а теперь настало время детей приучать к гидрологии нашего района. Целое поколение выросло на берегах того канала, это уже история!

Кстати, об истории. В последнее время в городе много говорится о необходимости уделять особое внимание исторической памяти. Можно вспомнить и споры о бюсте Сталина и выделение средств из городской казны на памятник жертвам политический репрессий и амбициозные планы возведения целого музейного квартала на Черном мысу, в очередной раз вернулись к теме реконструкции «Дома пионеров».

Все это, конечно, интересно. Но возможно есть альтернативный способ отдать должное важным для города историческим фигурам? Например, к 90-летию со дня рождения первого нашего градоначальника Мунаерва Петра Александровича привести в порядок улицу названую его именем. И заасфальтировать пресловутый канал. Думаю, жители восточного-жилого района были бы рады такому памятнику и уж наверняка бы запомнили, кто такой Мунарев. А может в благодарность бы и памятную табличку сами установили, как первому главе, в честь которого улицу назвали, так и действующему, который эту улицу в порядок привел. Тем более год благоустройства на дворе.