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​В Тюменской области планируют закрыть потребность населения в свежих овощах

В Тюменской области планируют в ближайшие годы закрыть потребность населения региона в свежих овощах закрытого грунта. В 2018 году в столичном районе региона планируется запуск третьей очереди крупнейшего в области тепличного комбината «ТюменьАгро».

Расширение посевных площадей комбината на 15 га (при имеющихся 16 га) позволит производить 8150 тонн свежих томатов, огурцов, перцев и баклажанов в год. В 2016 году предприятие, за счет мощностей двух введенных в эксплуатацию площадей реализовало около 9000 тонн продукции. За первый квартал 2017 года — уже более 3,6 тонн.

Инвестор уже сейчас готов приступить к возведению новых теплиц, но на пути планов как обычно встали земельные отношения. Площадка, на которой планируется строительство, требует внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки.

Ускорить эти процедуры не может даже региональное правительство, заинтересованное в расширении производства и новых рабочих местах. К слову, сумма вливаний в проект составляет около 3 млрд рублей, а на вакантные места потребуется 150 сотрудников. Проект третьей очереди взял на контроль губернатор Владимир Якушев, посетивший объект месяц назад, и на комбинате всерьез рассчитывают, что к концу года удастся приступить к строительству.

По мнению депутатов Тюменской областной думы, побывавших на предприятии 26 апреля, расширение производства позволит увеличить отгрузки свежих овощей в ХМАО-Югру и ЯНАО. «Бесперебойное обеспечение потребителей «большой»Тюменской области свежими овощами защищенного грунта – одна из приоритетных задач АПК юга региона», - заявил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской облдумы Владимир Ковин.

«Я считаю, что потребность населения области в овощах надо высчитывать, учитывая ХМАО и ЯНАО», - вторит председателю коллега по региональному парламенту Юрий Конев. Народные избранники рассчитывают, что наладить постоянную поставку овощей в автономные округа поможет субсидирование логистических затрат производителя из бюджета трех субъектов. Например, в рамках программы сотрудничество.

Предполагается, что предложения по проекту такого софинансирования будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета о аграрным вопросам и земельным отношениям, который пройдет 12 мая.

Предприятие «ТюменьАгро» было открыто в деревне Нариманова Тюмеснкого района в конце 2015 года на площади в 11 га. Вторая очередь (5 га закрытого грунта) была открыта в декабре 2016 года. В проект инвестор вложил более 3,6 млрд рублей, причем около 1 млрд были возвращены компании в виде субсидий: около 800 млн рублей — из федерального бюджета, остальные — из регионального.

Кроме того, в Заводоуковском городском округе Тюменской области действует еще одно тепличное предприятие - ЗАО «Ритза». С площади в 2,5 га компания собирает около 1000 тонн томатов и салатной продукции в год. В 2016 году оба предприятия произвели около 9,3 тыс. тонн овощей закрытого грунта, что составило менее 50% потребности населения региона в этом продукте.


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Сегодня в 19:34, просмотров: 65, комментариев: 0


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