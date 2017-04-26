​Прогресс во вред

Периодически заказываю товары в интернете, получаю посылки на почте. И вот буквально неделю назад я, как обычно, после работы заехала в отделение, которое находится на 30 лет Победы, возле ТЦ «Клубника». Время было 17.25.

Обычно в этот период очереди небольшие – человек шесть-десять в окно по выдаче посылок. Каким же было мое удивление, когда я вошла и увидела очередь человек в 50. Сложилось такое ощущение, что я вернулась лет этак на десять назад.

Как быстро выснилось, Почта России начала вводить электронную очередь в некоторых своих отделениях. В Сургуте таких, если не ошибаюсь, десять. Естественно, что такое нововведение предназначено для благих целей – уменьшить очереди и развести потоки клиентов по окнам.

Только вот есть несколько «но». Например, автомат дает на выбор человеку несколько видов талонов, но вот угадать, какой нужен именно тебе, сложно. Я человек, который достаточно хорошо разбирается в таких устройствах как терминалы, автоматы, банкоматы и т.д. пришла получать посылку с Алиэкспресс. Соответственно, в меню выбрала «Получение посылок» (точную формулировку не помню, но слово «посылка» там точно было). Простояла в очереди 30 минут, и тут номера на табло поменялись, проскочив мой талон. Подождав еще несколько минут, подошла уточнять в окне, почему же перескочили мой номер. Оказалось, что посылки с Али (неважно, каким они размером) нужно получать как письма, и выбирать талон нужно было абсолютно другой. На логичный вопрос: почему же тогда там не стоит какой-нибудь специалист и не объясняет, какую же кнопочку нажимать, мне ответили: «Надо было спросить у нас в окне!».

Пропустить меня вперед, конечно, никто не пожелал. Пришлось идти и брать другой талон. Отстояв еще н-ное количество времени, я подошла к окну, протянув бумажку. И получила новую порцию негатива: женщина, выдающая посылки, попросила предъявить уведомление, которое мне кинули в почтовый ящик. Получив от меня ответ, что никаких уведомлений я не увидела ни вчера, ни утром, она сообщила, что я лгу, ведь почтальоны их разнесли еще пару дней назад. После пары препинаний, мне был выдан главный аргумент: «Вообще-то я работаю до 18.00, а тут по доброте душевной до сих пор помогаю». При этом терминал продолжал работу, а очередь продолжала расти. Естесственно, в ней были и другие люди, которые по незнанию также взяли не те талоны.

Еще через пару дней, когда я вновь пришла за посылкой, ситуация не поменялась. Огромная очередь в небольшом душном помещении, злые от долгого времени ожидания клиенты, не менее злые сотрудники, которым по сто раз на дню приходится выслушивать недовольство посетителей. Правда некоторые находчивые граждане догадались брать по нескольку талонов в одни руки, и при мне один из таких людей поделился драгоценной бумажкой с девушкой, которая, как и я ранее, ошиблась с выбором.

Надеюсь, такие пробелы в системе, как непонятное распределение талонов, отсутствие консультанта у аппарата, отсутствие урны под использованные талоны (сейчас они валяются по всему полу) и так далее, будут решены и мы все-таки дождемся того времени, когда посещение Почты России станет более приятным занятием.