​Новым правилам ответили «Ш» // ИНФОГРАФИКА

Большинство читателей siapress.ru с сомнением отнеслись к обязанности наклеивать знак «Ш» на стекло автомобилей с шипованной резиной. Почти 84 процента проголосовавших считают, что новое правило никак не повлияет на безопасность дорожного движения. Больше 64 процентов не разместили наклейки на своих автомобилях.

А мы напоминаем, что инспекторы ГИБДД не учитывают результаты опросов на siapress.ru, а действуют согласно закону. С 4 апреля в России действует новая редакция Правил дорожного движения. Теперь за отсутствие таких знаков, как «Начинающий водитель», «Шипы», «Перевозка детей» и «Глухой водитель», будут штрафовать. Размер штрафа — 500 рублей.