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​Тучи сгущаются над нефтью // АУДИО, ТЕКСТ

Новости из мира экономики и финансов

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Фото: vesti-ukr.com
Фото: vesti-ukr.com

Минувшая неделя выдалась относительно спокойной, однако, как говорят специалисты, уже в ближайшее время активность возрастет. На какие события обратить внимание, продолжит ли укрепляться рубль и как без риска заработать на валютных активах. Об этом сегодня мы поговорим.

Это была довольно ровная неделя. Рынки поддержали данные по экономике Китая, его ВВП в I квартале вырос на 6,9%, а ожидали 6,5%. Ушли с рынка опасения связанные с КНДР и США. В четверг глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что на предстоящем заседании комитет примет решение, какими темпами сокращать ставку процента – 0,25 или 0,5. Это очередной важный сигнал, уже можно с уверенностью говорить ЦБ меняет жесткую монетарную политику на умеренную.

Российский рынок акций продолжает формировать основу для отскока, пока мы видим рост в отдельных эмитентах. После хорошей коррекции с начала года рынок пытается найти драйверы для роста, заявление ЦБ РФ о смене монетарной политики может поддержать рынок и рост продолжится, если не появятся новые негативные идеи.

Нынешняя неделя будет более активная,

нас ждут итоги первого тура президентских выборов во Франции, ставка процента от ЕЦБ и конференция главы европейского регулятора Марио Драги.

Для обновления годового максимума по рублю на прошлой неделе не хватило 5 копеек, после этого рубль показал мощный отскок. Исходя из динамики последних двух недель, можно говорить о переходе в «боковик» с верхней границей в 56 руб. за доллар. В отсутствии новых идей для роста ждать продолжения укрепления рубля не стоит.

Потому что

фактор нефти тоже не поддерживает рост рубля.

После бурного роста от технической поддержки в $50 она ожидаемо скорректировалась, рынок стал меньше реагировать на положительные словесные интервенции представителей ОПЕК.

Думаю, это связанно с тем, что большинство участников не верят в вероятность продления сокращения добычи. Остается месяц до заседания ОПЕК, спекулятивных комментариев будет все больше. Сгущаются тучи над нефтью, позитивный исход майской встречи видится все меньше.

На фоне прогнозов ослабления рубля мы наблюдаем повышенный интерес частных инвесторов к инструментам с доходностью в валюте, а также к финансовым продуктам, основанным на валютных активах.

На финансовом рынке есть инструменты, дающие возможность заработать на валютных активах, при этом полностью защитив капитал от потерь. Речь идет о структурных продуктах с полной защитой, когда часть средств клиента вкладывается в валюту, ценные бумаги крупных корпораций и известных брендов, а другая – в консервативные инструменты, которые обеспечивают клиенту возврат всех вложенных средств, в случае есть инвестиционная часть не сработала.

Примером может служить структурный продукт БКС «Защищенный рубль», по условиям которого предусмотрена гарантированная доходность 13% годовых в рублях, а при удорожании доллара на 10% и более в течение срока действия продукта – выплата 8% годовых дополнительно.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 22, комментариев: 0


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