​Рабочие, инженеры и студенты Тюменской области стали лучшими в УрФО

118 победителей и призеров финального этапа конкурса «Славим человека труда» УФО получили сегодня заслуженные награды. Торжественная церемония прошла в тюменском ДК «Нефтяник».

В общем зачете в этом году рабочие, инженеры и студенты из Тюменской области завоевали на конкурсе 35 призовых мест (11 первых), что стало лучшим результатом в УрФО. На втором месте Челябинская область (27 призовых мест), на третьем – ХМАО-Югра (17 призовых мест).

Полномочный представитель президента России в УФО Игорь Холманских в видеобращении к победителям отметил, что успех конкурса заключается не только в их победе, демонстрации мастерства, знаний и воли. «Еще важнее другое — наш конкурс помогает восстановить престиж честного добросовестного и профессионального труда. Отношение к труду в обществе заметно меняется. Все больше молодых людей видят в рабочей или инженерной профессии достойный жизненный выбор. И это наше главное достижение», - заявил он.

По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, конкурс «Славим человека труда!» - это замечательный способ показать подлинную красоту рабочих профессий, возродить интерес молодежи к инженерным специальностями, укрепить преемственность поколений. «Как бы далеко не шагнули технологии, сколько бы мощным не было развитие промышленности, в основе всего - ваша работа, ваши талант энергия и трудолюбие. Этот каждодневный подвиг достоин восхищения и нашей благодарности», - обратился глава региона к присутствующим в зале участникам конкурса и ветеранам.

Отдельным достижением для Тюменской области можно считать 13 завоеванных призовых мест в инженерных компетенциях. Здесь наши земляки завоевали 13 призовых мест, поделив лидерство с Челябинской областью и обогнав Свердловский регион. «Честно скажу, что успех тюменской команды стал для меня своеобразным сюрпризом, ведь именно на Урале, в Екатеринбурге и Челябинске, расположено большинство опорных инженерных вузов», – отметила успех тюменцев руководитель проекта «Славим человека труда!», советник аппарата полпреда президента в Уральском федеральном округе Мария Сергеева.

Одним из героев конкурса стал кандидат технических наук, доцент кафедры геотехники ТИУ Михаил Самохвалов, занявший первое место в номинации «Инженер-конструктор». Молодой ученый изобрел новый способ усиления ленточных фундаментов, в основании которых залегают пылевато-глинистые грунты, распространенные в Тюменской области и других городах России. Инновационная разработка позволяет реконструировать исторические здания и памятники по щадящим технологиям без ударного, вибрационного и механического воздействия, а впоследствии - достраивать дополнительные этажи как сверху, так и под землей.

Всего в конкурсе приняли участие более 1000 рабочих, инженеров и студентов федерального округа, которые состязались в 21 номинациях: 12 – по рабочим специальностям, в шести инженерных компетенциях, в трех номинациях по отрасли «Народные художественные промыслы».

В региональных этапах выступили 235 человек из Тюменской области (134 профессионала и 101 студент ссузов и вузов региона).В заключительный этап конкурса по своим компетенциям пробились 83 тюменца (52 рабочих и 31 студент).