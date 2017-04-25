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​Расшибли лбы

Тут служба кадров спросила у меня разрешение отпустить работников на кладбище в родительский день.

- В смысле – в рабочее время? – уточнил я.

- Ну да… - робко ответила мне кадровая служба.

- А почему нельзя посетить кладбище в выходные? – спросил я.

- Ну так пробки же! Люди, говорят, два часа добирались в воскресенье, - сказала кадровая служба.

- А почему нельзя встать утром пораньше и исполнить долг, раз приспичило именно сегодня, до начала рабочего дня? Или – после, вечереет же часов в семь, вполне можно успеть? – не унимался я.

Кадровая служба не стала настаивать.

И действительно.

Родительский день – дело, кто спорит, святое. Но во что он превратился за последние годы, как не в очередную скоморошью ярмарку?

Как я понимаю, в родительский день поминают своих родных и близких, ушедших в мир иной. Причем не обязательно нестись сломя голову на кладбище с полными котомками не съеденных на Пасху куличей и яиц, выкладывая из них, как в дешевых турецких гостиницах, узоры на примогильных столиках. Можно ведь просто вспомнить своих умерших родственников и друзей за ужином, можно в компании коллег и товарищей, можно рассказать детям об их бабушках и дедушках, попросить их написать рассказ или сочинение о том, какими они себе представляют своих предков? В живой неувядаемой памяти смысл поминовения умерших, верно? И родительский день – лишь момент для напоминания нам о том, что память нашу не должно отшибать…

А на кладбище можно (и нужно) ездить регулярно, а не в рамках светско-церковного увлечения, в котором – ни памяти, ни души. Сколько могил я вижу заброшенными, заросшими, но на которых раз в год возникают несъеденные пасхальные булки с крашеными яйцами да бутылками – да так и тухнут до поздней осени, и даже птиц и бомжей эти «застолья» не привлекают. Кому эти подношения, эти рюмочки с водкой, сигаретки, конфетки – умершим? Странный обычай есть и пить на могилах, оставляя там же объедки (а несъеденная на Пасху еда, как и любая другая, – это объедки) – это никакой не родительский день, никакое не поминовение; это дикость, язычество, демонстрация полного бескультурья.

Точно такая же дикость, как притаскивание в храмы «освятить» целых ведер всякой снеди. В одной из церквей на минувшие пасхальные праздники я ошалел от стола, ломившегося под продуктами, которые принесли «прихожане» на «освящение». Там было все – яйца (целыми корзинами, ведрами), куличи, блины, апельсины (?!), киви (?!!), но убил меня… тазик с котлетами. Настоящий огромный эмалированный таз котлет!

Разумеется, все вышесказанное относится далеко не ко всем верующим и просто людям, среди которых много нормальных, воспитанных и деликатно верящих в бога. Но вот эти толпы штурмующих кладбища, да обязательно в рабочее время, «прихожане», заезжающие в церкви на своих машинах чуть ли не к алтарю, потому что пройтись пару сотен метров они не в состоянии, угрюмые злобные люди, заполонившие храмы – это из какой-то другой песни. Не имея истинной памяти и уважения к культуре, устроили из веры цирк.

В общем, как всегда, хотели богу помолиться, да расшибли лбы.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 123, комментариев: 3


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Комментарии:
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 17:43
Ситуация, насколько понимаю, очень сходная с публичным поведением представителей каких нибудь меньшинств или спортивных фанатов. Никто не против, чтоб взрослые люди коллективно занимались в свободное время тем, чем считают нужным. Но совершенно не обязательно при этом бить в барабаны и метать серпантин. Казалось бы.
Тазик котлет случился на церковном столе не от повышенных аппетитов, и даже не от серости, невежества или безкультурья. Это уже откровенный, намеренный эпатаж, как кружевное жабо или зенитовский колпак. И лучший способ борьбы с подобными явлениями - молча отвернуться, никак не обозначая своей реакции.
Богдевич
не нравится
Сегодня в 17:51
Ржу с тазика с котлетами. После поста (да даже и без всякого поста) только ОСВЯЩЕННЫЙ тазик котлет спасет от панкреатита.
А вообще мне сургутские родственники рассказали, что пробка на городское кладбище сегодня была длинной в десяток километров и в два ряда. Не помню я, чтобы раньше в Сургуте так рьяно и массово чтили традиции. И именно потому, что в Сургуте так было не принято, я до сих пор с удивлением смотрю на накрытые столы и жующих у могил людей. Зачем? Превращают кладбище в парк для пикников. Очень уважительно к усопшим.
Удивительно, как сочетается православная забота о душе (а любой священник скажет, что о душе надо молиться, а не конфеты с рюмашечкой на могилку носить) с нежеланием отказаться от явно языческих привычек.
Кость в горле Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 17:53
Нет, лучше позицию высказывать. Иначе не заметите, как вас будут насильно кормить этими котлетами. А воспротивитесь - пойдете по статье за оскорбление чувств.

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