​Расшибли лбы

Тут служба кадров спросила у меня разрешение отпустить работников на кладбище в родительский день.

- В смысле – в рабочее время? – уточнил я.

- Ну да… - робко ответила мне кадровая служба.

- А почему нельзя посетить кладбище в выходные? – спросил я.

- Ну так пробки же! Люди, говорят, два часа добирались в воскресенье, - сказала кадровая служба.

- А почему нельзя встать утром пораньше и исполнить долг, раз приспичило именно сегодня, до начала рабочего дня? Или – после, вечереет же часов в семь, вполне можно успеть? – не унимался я.

Кадровая служба не стала настаивать.

И действительно.

Родительский день – дело, кто спорит, святое. Но во что он превратился за последние годы, как не в очередную скоморошью ярмарку?

Как я понимаю, в родительский день поминают своих родных и близких, ушедших в мир иной. Причем не обязательно нестись сломя голову на кладбище с полными котомками не съеденных на Пасху куличей и яиц, выкладывая из них, как в дешевых турецких гостиницах, узоры на примогильных столиках. Можно ведь просто вспомнить своих умерших родственников и друзей за ужином, можно в компании коллег и товарищей, можно рассказать детям об их бабушках и дедушках, попросить их написать рассказ или сочинение о том, какими они себе представляют своих предков? В живой неувядаемой памяти смысл поминовения умерших, верно? И родительский день – лишь момент для напоминания нам о том, что память нашу не должно отшибать…

А на кладбище можно (и нужно) ездить регулярно, а не в рамках светско-церковного увлечения, в котором – ни памяти, ни души. Сколько могил я вижу заброшенными, заросшими, но на которых раз в год возникают несъеденные пасхальные булки с крашеными яйцами да бутылками – да так и тухнут до поздней осени, и даже птиц и бомжей эти «застолья» не привлекают. Кому эти подношения, эти рюмочки с водкой, сигаретки, конфетки – умершим? Странный обычай есть и пить на могилах, оставляя там же объедки (а несъеденная на Пасху еда, как и любая другая, – это объедки) – это никакой не родительский день, никакое не поминовение; это дикость, язычество, демонстрация полного бескультурья.

Точно такая же дикость, как притаскивание в храмы «освятить» целых ведер всякой снеди. В одной из церквей на минувшие пасхальные праздники я ошалел от стола, ломившегося под продуктами, которые принесли «прихожане» на «освящение». Там было все – яйца (целыми корзинами, ведрами), куличи, блины, апельсины (?!), киви (?!!), но убил меня… тазик с котлетами. Настоящий огромный эмалированный таз котлет!

Разумеется, все вышесказанное относится далеко не ко всем верующим и просто людям, среди которых много нормальных, воспитанных и деликатно верящих в бога. Но вот эти толпы штурмующих кладбища, да обязательно в рабочее время, «прихожане», заезжающие в церкви на своих машинах чуть ли не к алтарю, потому что пройтись пару сотен метров они не в состоянии, угрюмые злобные люди, заполонившие храмы – это из какой-то другой песни. Не имея истинной памяти и уважения к культуре, устроили из веры цирк.

В общем, как всегда, хотели богу помолиться, да расшибли лбы.