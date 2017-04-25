​Волонтеры, как Чип и Дейл спешат на помощь

Что значит для меня волонтерство, и зачем мне это надо? Этот вопрос не раз задавали мне друзья и знакомые.

Волонтерство, в первую очередь для меня – это ДОБРО! Добро бескорыстное, душевное, исходящее от сердца человека и которому нет цены!

Волонтерство это победа над собой, это выработка чувства достоинства в первую очередь к себе. Ты не просто проживаешь эту жизнь, ты помогаешь другим, даришь им доброту, заботу и внимание.

Проблема в том, что люди по-разному принимают эту доброту. В нашем современном мире многие забыли не то что о добре, о благодарности, но и о чести и уважении друг к другу (слава Богу, не все!). Что уж говорить о спасении животных… Люди погрязли в своих делах, и не хотят даже слышать об этом.

Зло и разрушение всему окружающему миру причиняет только человек, и благодаря доступности интернета с радостью выкладывает все это в сеть! Причем зло, как мы видим, больше набирает «лайков», чем добрые дела.

Этот год для наших четвероногих бродяг выдался суровый, еще суровее обошлось с ними ЖКХ, и их жизнь сейчас становится на грани выживания, не только в Сургуте, но и по всей стране.

Безнаказанность растет, взрослые выкидывают животных из дома, их же дети камнями забивают бездомное животное. Никаких законных мер ни к тем, и ни к другим не применяется.

Именно потому есть такие понимающие, наидобрейщие люди, как волонтеры! Которые, как Чип и Дейл, спешат на помощь! Которых от чувства выполненного долга переполняют эмоции, каждый их день действительно приятный и полезный. Если вы никогда этого не делали, то вам не понять этого, не прочувствовать, не испытать слезы радости.

Кто как не мы можем им помочь? Давайте верить в лучшее и творить добро, помогать ближнему и пополнять наши ряды!