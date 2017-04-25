​Итоги II урбанистического форума. Мнение ЦПУ Сургута

Зачем был этот форум?

Инициатором форума выступили участники Сургутского центра прикладной урбанистики (ЦПУ). Зачем нам это? Чтобы продемонстрировать и работникам администрации, и депутатам, и застройщикам несколько иной подход работы с городом.

Стандартная схема выглядит примерно следующим образом. Есть участок и есть деньги. Появляется вполне резонное решение что-то тут построить. Всего десяток другой лет назад достаточно было просто возвести стены и крышу. Был дефицит всего, все легко продавалось. Самые рентабельные – торговые площади, жилье эконом-класса, а если про общественные пространства – то элементарная бетонная площадь с лавочками. Все это росло как грибы. Сегодня земля кончилась, а покупатель наелся.

В городах выросли люди, которые стали ездить в Европу и смотреть их города. Появился интернет, а за ним айтишники, дизайнеры, 3d-архитекторы и прочие представители нового креативного класса. Им хочется жить в таких городах, как они видели в Европе. Их не вдохновляют унылые коробки и бетонные лавочки с видом на голую стену. Они даже сами научились что-то создавать для души. Но спроса нет. Коробки строить проще и дешевле.

И вот тут кризис. А он заставляет перестраиваться. Наконец-то дизайнеров заметили. Три года назад освещение домов было вычурным шиком, сегодня – стандарт. Как и креативные подъезды, дворы, городская мебель. Но грамотного заказа нет, как и четкого технического задания. Застройщик стал покупать форму – логотипы, фирменный стиль, модные расцветки. Но это все быстро друг у друга скопировали. А наполнить смыслом?

Поэтому и состоялся этот форум. И приехали те, кому уже удалось решить схожие проблемы в других местах. Приехали поделиться опытом. И с креативщиками, и с потенциальными заказчиками. Силком никого не тянули. Кому не понравилось ушли. Кто остались – проекты добили.

Что же получилось?

Площадка № 1. Парк «Зеленые ключи»

Застройщик комплекса «Новые ключи» первым осознал, что конкурировать со старожилами местного девелопмента можно только новыми идеями. И ушел вперед! Парк рядом с комплексом станет первым случаем, когда общественное пространство не обременение, а возможности дополнительной капитализации и, возможно, отдельный источник дохода.

Но парк – это всегда конфликт тех, кто хочет тишины и развлечений; первозданности и обжитости. Это смыслы – ценности, и их нужно примирить. Примирить с помощью идей вроде очага, созданного руками человека, но оформленного в природном стиле.

Ниже в презентации подробное описание проекта. От ценностей до требований к проектировщику. Сейчас набирается база инвесторов. И уже в августе начнется реализация первого этапа проекта. Без бюджетных денег.

Презентация проекта

Площадка № 2. Сквер «Молодежный»

Сегодня это мало использованное пространство, фестиваль семечек, молодых мам и пива. Что сделали участники рабочей группы? Они обратились к истории места, которое по сведениям краеведов дважды отвергало нефтяников, убивших когда-то здесь жизнь. Это вечная борьба природы и человека. Один из смыслов Сургута.

А что если вместо напрашивающейся архитектурной доминанты, поставить в центр сквера сам смысл молодежи? Ты молодой, если способен генерировать новые смыслы для города! Такой родился слоган у рабочей группы.

А что, если отдать это место молодежи? Чтобы они сами здесь что-то создавали. Через искусство выражали себя. Мастерили арт-объекты, проводили свои фестивали. Что для этого нужно? Пересмотреть планировку, прозонировать, провести средовой фестиваль. Перенести сюда часть городских событий. Хорошо, что в группе был представитель молодежного комитета, включившийся в общий процесс осмысления.

Уже есть спонсор – неравнодушная строительная компания, готовая выделить деньги для проведения конкурса концепций в рамках, обозначенных в ТЗ ограничений. Есть идея отдать его в качестве курсового задания студентам художественного колледжа.

Подробнее в презентации.

Презентация проекта

Площадка № 3. Площадь перед строящимся храмом (перекресток Мира – Островского)

Пожалуй, самое обсуждаемое место в городе. Несколько конкурсов, личные обещания обоих предыдущих мэров города про парк, волюнтаристическое решение патриарха, ставшее городской легендой, конфликт между теми, кому нужна тишина и единение и веселье рождественской елки и городского катка. Как все это увязать?

В чем сошлись участники рабочей группы? В том, что общая ценность – это освежение человека, разгрузка, путем смены деятельности. И у каждого эта деятельность своя, по интересам.

Поэтому родилась концепция городского сада - с долголетними деревьями и кустарниками, лояльными к северной природе. Но чтобы в этом саду было место всем. Такие, знаете, локальные «полянки». Тут и место для детской площадки, стилизованной под храм, и какие-то уникальные скамейки, или даже качели с видом на храм, может, каток без бортов с елкой в центре, место для встреч молодежи, пенсионеров… Место примирение разных смыслов, поколений.

Конечно, это решение более сложное, чем то, что есть у застройщика. Но ведь эта площадка и попала в перечень трех, отобранных главой, чтобы получить что-то иное, что выделит город. Главный архитектор проекта тоже чертил скетчи с карандашом. Так что быть может.

Презентация проекта

Площадка № 4. Участок напротив Газпром (перекресток Мира – Островского)

В этой рабочей группе был самый сложный процесс. Условно проект назвали «Центр». Мысль участников бегала по кругу как в коллайдере. Энергия била ключом. Здесь важно проследить сам процесс мышления, потому что на примере этого простого участка обсуждался сам Сургут. Были проанализированы результаты анкетирования, запущенного администрацией. Исторический момент. Окружение. Выявлен основной смысл: «Место столкновения городских энергий».

К концу второго дня участники не пришли к единому решению. Но стало очевидно, что это место прекрасно подходит для проверки различных городских гипотез. Что нравится молодежи? Какие виды спорта более популярны. Это место – для проведения событий и анализа поведения целевых групп. Каких – и есть предмет получившегося техзадания.

К слову, на последующем совещании в Администрации было принято предварительное решение о том, чтобы пока выполнить вертикальную планировку участка под городскую площадь, а потом подробнее рассматривать возможное функциональное наполнение.

Презентация проекта

Какие выводы?

Сложно в двух словах описать все, что происходило. Сложно оценить выводы, не участвуя в процессе. Город сложнее, чем ямы и канавы. Город - это люди, а они в вечном конфликте.

Форум стал ответом на запрос посмотреть на Сургут под иным углом. Предложенные идеи конкретны, и не так сложны в реализации. Более того, если человек сам сгенерировал идею, то с большей готовностью будет ее воплощать. В этом и есть смысл социального проектирования.

Идеи в ТЗ прописаны. Все, что успели за два неполных дня работы. Будет это дорабатываться или нет, с участием прямых заинтересантов и ресурсодержателей – слово за заказчиком, а конкретнее, за главой города, который поддержал идею форума. Последующие шаги покажут насколько эффективно взаимодействие городского сообщества и власти.

В любом случае, все участники приобрели новые компетенции, которые можно реализовывать в своих проектах и своей деятельности. И главное, были застройщики! У них прямой интерес – продажи.

Главный вывод, например, «Новых ключей» и «Александрии», что нужно объединяться и вместе прокачивать идею, что жить на ЖД круто. И не рекламой, а конкретными действиями. Чтобы построенные скверы и парки не пустовали, а привлекали, чтобы это была среда, а не пространство. Одна из резолюций – это намерение застройщиков провести через свою Ассоциацию комплексное исследование портрета сургутского покупателя жилья.

Цель форума – научиться чему-то новому за счет обмена идей. Кто смог прийти, остался доволен. Кто ушел, тоже остался доволен. Доволен и тот, кто не пришел. У каждого своя история. Даже сам факт, что 30 процентов опрошенных людей на сайте СИА-ПРЕСС верит в то, что форум нужен, обнадеживает. В других городах этот показатель и до десяти процентов не дотягивает. Эти 30 процентов людей те, кто не видит смысла в критике, кто живет для себя и сам хочет управлять своей жизнью. Остальные, «городские пассажиры», ругающие машиниста.

Так что у сургутян огромный потенциал. Энергия бьет ключом. Ориентир – личности из истории города, которые не обращали внимание на критикантов и пессимистов. Все что людям нужно – ПОИСК: амбициозные задачи, требующие усилий. Весь вопрос - найдут ли эти 30 процентов такие задачи здесь, смогут ли реализовать себя здесь. Или все же время паковать чемоданы?!

P.S. Организаторы форума выражают благодарность партнерам мероприятия, без которых он бы не состоялся: генеральному партнеру – ООО «Сибпрмстрой - Югория», сургутскому офису «Сбербанка», фитнес-центру World-Class, школе бега I LOVE RUNNING, видеосутидии R17, бюро G- Design, а также главе Сургута Вадиму Шувалову и ректору СурГУ Сергею Косенку за поддержку и помощь в решении организационных вопросов. А также все СМИ, освещавшие форум в течении трех дней!