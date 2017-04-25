В прошлом году конкурс на отдельные специальности доходил до девяти человек на место

Главным ссузом в Сургуте является Сургутский политехнический колледж. Там мы наблюдаем высочайший уровень организации учебного процесса и уровень подготовки специалистов. Востребованность этого заведения максимально высокая. На отдельные виды специальностей в прошлом году конкурс доходил до девяти человек на место. И это показатель того, что пришло осознание и к родителям, и к нашим детям, что нужно получать реальную профессию, которая позволит содержать себя в будущей жизни.Мы видим, что востребованность таких учебных заведений возрастает не только в Сургуте: это тенденция, которая складывается в стране – интерес к среднему специальному образованию.
Задача расширения его возможностей сегодня крайне важна еще и потому, что есть серьезная тенденция – это все-таки сокращение числа бюджетных мест в вузах. И, что совершенно естественно на этом фоне, возможности среднеспециального образования должны возрасти.
Рынок труда, который сложился на сегодняшний день, диктует свои потребности и говорит о том, что стране нужны люди инженерно-технической подготовки. Поэтому мы ратуем за то, чтобы возможности нашего Политехнического колледжа возросли в части поступления в него детей. Но колледж испытывает трудности в наборе помещении. Мы год назад на уровне главы города обсуждали тему инициативы в адрес правительства округа о строительства еще одного колледжа в Сургуте, ведь Политехнический колледж обслуживает не только сургутян, но и детей со всего округа и из других субъектов федерации.
Раньше это не было видно?!
Может просто замечать не хотели?
Общественность об этом уже не один год говорит!
И чего делать будем?
Так же как и со школами? Ждать "волшебного окрика" высокого начальства или все таки будем решать?
Судя по реакции на насущные проблемы, горожане и руководство департамента живут в разных реалиях! Параллельная реальность!
Если не замечаете проблемы - тогда пора .. уступить место тому, у кого со зрением все в порядке !