В прошлом году конкурс на отдельные специальности доходил до девяти человек на место

Главным ссузом в Сургуте является Сургутский политехнический колледж. Там мы наблюдаем высочайший уровень организации учебного процесса и уровень подготовки специалистов. Востребованность этого заведения максимально высокая. На отдельные виды специальностей в прошлом году конкурс доходил до девяти человек на место. И это показатель того, что пришло осознание и к родителям, и к нашим детям, что нужно получать реальную профессию, которая позволит содержать себя в будущей жизни.Мы видим, что востребованность таких учебных заведений возрастает не только в Сургуте: это тенденция, которая складывается в стране – интерес к среднему специальному образованию.

Задача расширения его возможностей сегодня крайне важна еще и потому, что есть серьезная тенденция – это все-таки сокращение числа бюджетных мест в вузах. И, что совершенно естественно на этом фоне, возможности среднеспециального образования должны возрасти.

Рынок труда, который сложился на сегодняшний день, диктует свои потребности и говорит о том, что стране нужны люди инженерно-технической подготовки. Поэтому мы ратуем за то, чтобы возможности нашего Политехнического колледжа возросли в части поступления в него детей. Но колледж испытывает трудности в наборе помещении. Мы год назад на уровне главы города обсуждали тему инициативы в адрес правительства округа о строительства еще одного колледжа в Сургуте, ведь Политехнический колледж обслуживает не только сургутян, но и детей со всего округа и из других субъектов федерации.