​Моя Радуница

25 марта славяне отмечают Радоницу или Радуницу – не праздник, а день поминовения ушедших. Где-то этот день проявляется в большей степени, где-то – в меньшей: в Беларуси, например, это – официальный выходной, все поедут на кладбища, мало кто будет работать. В Сургуте, насколько я помню, традиция тоже чтится.

Я не хочу (и не буду) вдаваться в религиозный аспект, рассуждать о правилах и порицать веселые застолья на могилах – тут каждый сам найдет для себя правильную с его точки зрения форму. Я хочу поговорить о сути. Знаете, один из самых главных аргументов противников празднования 8 Марта заключается в том, что помнить, что женщина – это женщина, надо каждый день, а не раз в году. Согласен, что никак не мешает отмечать 8 Марта – хотя бы затем, чтобы вспомнить о том, о чем должен помнить каждый день.

Примерно такой же смысл для меня и в Радунице.

С возрастом, к сожалению, становится все больше людей, которых ты знал, и которых уже нет. Уходят близкие и родные. Что с этим делать? Как с этим жить?

На этом, собственно, можно ставить точку, потому что дальше располагается область, не вмещающаяся ни в один из известных в мире шрифтов.

Я помню Ивана Прокопьевича Захарова, который периодически заходил к нам в редакцию своей шаркающей походкой и неизменно улыбался. Я всегда задавал ему один и тот же вопрос: «Как ваше здоровье?», и он неизменно отвечал: «Ничего, катиться под горочку». Скромный был человек, но такой, знаете: по глазам было видно, что внутри – глубина от Марианской впадины до стратосферы.

Помню, правда, мельком, Петра Суханова. Такой матерый человечище, вахтовик-лирик. Мне кажется, Сергей Довлатов с его брутальной внешностью так же пугал неподготовленных граждан. Кстати, и Довлатова помню – как читал его сборник жарким летом 1990-го и думал, как было бы хорошо с ним встретиться. А спустя несколько дней узнал, что он – умер.

Андрей Черкизов – помните такого? «Час быка» на «Эхо Москвы» и все такое. Тоже по-своему брутален, огромен, с трубным голосом того самого быка. Познакомился с ним в Москве, очень неординарная, свободолюбивая личность – вообще ничего не боялся и матерился, как учитель сапожника. Не вынесла, в итоге, душа поэта позора мелочных обид.

Сергей Толмачев, редактор «Седьмого этажа». Очень добрый, открытый, всегда готов помочь. Не имея журналистского образования, вообще будучи не из этой песочницы, очень старательно вникал в дело, став со временем настоящим профи, чем, чего уж там, удивил меня и не только, наверное, меня. Но смысл не в этом. Он был настоящим Человеком с большой буквы, не способным на предательство и подлость, это было его органическое качество. Попал под пожарную машину. Помню, как вся редакция рыдала, и я в том числе.

Сергей Тимощук. Технарь – что он там делал со всеми этими компьютерами и микшерами, достоверно никому не известно. Но делал так, что все работало и крутилось. Опять же – не в этом соль. Скромный, немного застенчивый человек, знающий, тем не менее, себе цену. Помню, прилетел в Испанию, где мы уже неделю кантовались. Летел долго, с пересадками, устал, спать хотел. Мы приперлись к нему в номер, растормошили, повели на набережную – а там, как говорил Козьма Прутков, всюду жизнь. И Серега, надо было видеть, заулыбался сквозь усталость. До сих пор помню.

Алексей Носиков. На днях «Фейсбук» предложил мне поздравить Лешу с днем рождения – для соцсети он все еще живой. Да и мне не трудно представить его в живых, ведь он был очень живой! По сути, было два Леши – один серьезный и даже важный, для работы. Но сквозь этого персонажа всегда просвечивал улыбчивый и добродушный настоящий Носиков, очень, между прочим, ранимый и тонкий. Он всегда прикрывал свою незащищенность напускной бравадой, бросался на многочисленные амбразуры и, в итоге, не справился на очередном вираже.

Ольга Гаврилова… Очень близкий по духу человек, грустный клоун, замечательный, ироничный журналист, отличный собеседник и настоящий друг. Из того, первого состава «Нового Города». Сейчас кажется, что таких людей уже не бывает, не делают их: светлых, одаренных, как бы парящих над житейскими заботами и проблемами. Только ей, наверное, было известна цена этого «парения». Когда она умерла осенью 2010 года, на siapress.ru вышла статья в ее память. А под ней оставил комментарий Алексей Носиков: «Господи! Оля, не забывай там о нас. Мы тут еще немного посуетимся, а потом все равно присоединимся к твоей компании». Как в воду глядел: ему оставалось прожить два года…

Много, господи, много людей уходит – близких и не очень, прекрасных и не понятых. А будет еще больше, хоть ты не общайся, не привязывайся. Хотя все настоящие уже успели войти в твою душу, и оттуда уходят, забирая часть с собой.

И, конечно, мои бабушка и мама – с разницей в двадцать лет…

Нельзя не привязываться, нельзя не общаться. Надо просто помнить, поминать, говорить о них. Уверен, им это необходимо, а, значит, нужно и нам.

Вот такая у меня Радуница.