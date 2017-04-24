​В Усманове уверены // ИНФОГРАФИКА

В середине апреля стало известно, что бизнесмен Алишер Усманов подал в суд на оппозиционера Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией. Поводом, напомним, стали данные, опубликованные ФБК в «расследовании» «Он вам не Димон».

«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета», - заявил Усманов журналистам, а позже в интервью «Ведомостям» прокомментировал данные «расследования».

Голосующая аудитория siapress.ru в большинстве своем (56,4%) считают, что бизнесмен выиграет это дело. 22,6 процента принявших участие в опросе думают, что Алишер Усманов проиграет. Остальные 21,1 процента честно заявили, что не знают, каким будет исход.