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​Туристический кластер Ялуторовска в 2017 году пополнится «Торговыми рядами»

До конца 2017 года в Ялуторовске (75 км от Тюмени) откроется новый туристическо-просветительский объект. В здании начала ХХ века, известного старшему поколению как «Детский мир», будут разбиты «Торговые ряды».

По словам, генерального директора ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» Светланы Сидоровой, в основе концепции «Торговых рядов» будет лежать интерактивное погружение в историю родного края. «Сегодня все процессы просвещения и образования должны идти через вовлечение, активное соучастии, через понимание того, как и почему происходила история нашей страны и малой родины. Мы должны не только созерцать, но и ощущать это на себе», - уверена она.

Новый музей позиционируется как место семейного отдыха, в котором с интересом можно провести 2-4 часа. Гости объекта смогут принять участие в исторической реконструкции, приобрести изделия народных промыслов, изготовленных руками ялуторовских и тюменских мастеров, оставить свои впечатления в виде декоративно-прикладных элементов — например, с помощью рисунка.

В то же время, отмечает Светлана Сидорова, интерактивность «Торговых рядов» не будет заканчиваться только на тактильных ощущениях и игровой составляющей. «Мы планируем создать здесь глубокое смысловое пространство», - обещает она. Впрочем, пока отказываясь раскрывать все секреты будущего объекта.

Интересно, что об отходе от привычного созерцательного посещения музеев недавно говорил губернатор Тюмеснкой области Владимир Якушев, который на прошлой неделе посещал Ялуторовск с рабочей поездкой. Глава региона тогда раскритиковал концепцию «музея для музейных работников», где огромные фонды десятилетия хранятся в запасниках, а то, что высавлено — доступно лишь для пассивного обозрения.

Сегодня в здании «Торговых рядов» завершена реконструкция. К «Музейной ночи», которая пройдет 21 мая, Светлана Сидрова обещает представить окончательную концепцию нового музея. К тому времени будет определена и смета — гендиректор отказалась сообщить стоимость реализации проекта, оговорившись впрочем, что речь может идти десятках миллионов рублей.

«В любом случае, ставя во главу угла социальный эффект, мы не должны забывать и об экономической составляющей», - заметила она. То есть, планируется, что объект будет окупаемым.

Напомним, история Ялуторовска как туристического центра Тюменской области началась в 1927 с Музея декабристов, открытым в доме Матвея Муравьева-Апостола, отбывавшего ссылку в сибирском городке вместе с восемью своими собраться по политическому движению. Музей, кстати, вышел во второй тур конкурса «Семь чудес России» (2007—2008) по Уральскому федеральному округу вместе с такими известными достопримечательностями, как Аркаим и Тобольский кремль.

Город был признан историческим еще 1970 году, но активное развитие внутреннего и въездного туризма здесь началось уже в XXI века. Одним из центров притяжения туристов, наряду с музейным комплексом, в Ялуторовске является макет острога, построенный в натуральную величину на месте основания в 1659 году Ялуторовской слободы. Только за 2015 год острог посетили около 50 тыс. человек. Всего же город ежегодно принимает (по данным на начало 2016 года) более 60 тыс. туристов и экскурсантов.


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Сегодня в 17:42, просмотров: 53, комментариев: 0


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