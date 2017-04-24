«Перезапуск» Сургута в действии

В последнее время на siapress.ru вышло немало материалов, которые во многом справедливо критикуют наш город с точки зрения благоустройства и среды обитания. Действительно, с этим сложно не согласиться, особенно сейчас, все-таки март и апрель для Сургута – не самые приятные месяцы. Везде грязь, серость, наледи, лужи, уплывающий асфальт, а тающий снег срывает покровы с культурного облика многих горожан, как же здесь не стать пессимистом. Хотя я могу привести интересный пример схожих проблем – в апреле неделю провел в Питере, и картина там немногим более жизнеутверждающая.

Но мы сейчас о нашем родном городе. При всех существующих проблемах хочется оставаться оптимистом. Попробую поделиться тем, что этот оптимизм у меня подпитывает.

Первое и самое важное: наконец-то в нашем городе во главу угла ставится комфорт жителей. Декларируются цели не количественного, а качественного подхода к городской среде. Благоустройство существующих улиц, дворов, мест общего пользования – разве это не должно радовать горожан? Работа это архисложная, но, главное, что бы она проводилась системно. В августе администрация хочет представить свое видение развития городской среды с планами реализации в ближайшие годы. Прорабатываемые пилотные проекты выглядят не прожектами, а тем, что реально сделать уже сейчас. То есть горожанам должны предложить не отдаленный коммунизм на горизонте какого-нибудь 2035 года, а конкретные преобразования, которые мы с вами сможем оценить в ближайшее время. Давайте посмотрим.

Второе: чувствуется желание «перезапустить» Сургут. Наш город вырос из рабочего городка вахтовиков и случайных ловцов длинного рубля, но сейчас у нас есть стабильное население, прожившее здесь большую часть своей жизни, есть история, культура и традиции. Теперь нужны глобальные городские проекты, способные объединять горожан, подчеркнуть городскую уникальность не только на федеральном уровне, но и в мировом масштабе. Реализация подобных проектов это возможность вывести Сургут на новый уровень, чтобы он был не обычной точкой шопинга для жителей окрестных поселений, а привлекательным местом и для горожан, и для соседей, и даже для иностранных туристов.

Главное нужно самим поверить, что нам это по силам. Отличная возможность изменить отношение горожан к месту своего жительства, чтобы Сургут стал, наконец, в массовом сознании не временным пристанищем, а местом постоянного и, самое главное, комфортного проживания. Может, тогда мы будем видеть меньше машин на газонах и мусора под окнами домов?

Третий повод для оптимизма – уже многое делается! Например, вот-вот решится проблема «ничейных» проездов, дворов, пустырей, которые превращаются в стихийные парковки. В течение 2018 года на всей территории города будет проведено межевание, т.е. не останется бесхозяйной земли, где можно не ремонтировать дороги, не вывозить снег и мусор, и где закономерно появляются ларьки и захватываются парковки. Город ждал этого решения более 20 лет.

Или незримая борьба с рекламными конструкциями, без помпы и пафоса, свойственного некоторым нашим чиновникам недавнего прошлого. Кроме того, что в городе планомерно сносятся эти незаконные конструкции, но также разрабатываются правила размещения уличной рекламы, чтобы она не нарушала общие принципы благоустройства. А еще в администрации готовятся к интересному проекту по ремонту дорог. Не хочу сглазить, но, надеюсь, в этом году мы увидим небывалые за последнее десятилетие темпы ремонтной кампании.

Четвертое: хочу коснуться пресловутого «замка на третьем этаже администрации». Вот он главный барьер между властью и народом! Не буду говорить, плохо это или хорошо. Просто хочу сказать: если у вас есть вопрос, который, можно решить только в коридоре третьего этажа, и это сделает наш город лучше – обращайтесь, проведу, будем вместе караулить нужного чиновника у туалета. Но если серьезно, то оптимизм вызывает желание сделать власть доступней для горожан, работы здесь много, но тенденция радует. Как бы скептически многие не относились к социальным сетям, но они начинают работать. Неоднократно сталкивался с тем, что жители решали свои проблемы, через посты и комментарии на стене главы.

Дума, к слову, тоже старается идти в народ. Все решения и документы и так есть на сайте dumasurgut.ru, но пользоваться им для современной молодежи, видимо, сложно, и я надеюсь, что соцсети привлекут больше внимания. Также в течение долгих лет граждане жаловались на то, что публичные слушания специально назначаются на рабочее время, чтобы сургутяне не могли прийти и представить свою позицию. На первом же заседании думы в этом году депутаты внесли изменения в положение о слушаниях: теперь они проходят только в нерабочие часы.

Ярким примером, что власть слышит народ – это развитие ситуации вокруг застройка 28-ого микрорайона, о которой я знаю не понаслышке – сам плотно работал и с жителями, и с администрацией по этой проблеме. В результате большинство пожеланий сургутян были услышаны, а застройщик приводит свой проект в соответствие всем установленным нормам.

Конечно, нерешенных проблем в городе огромное количество. За все это можно справедливо критиковать существующую власть. Но давайте не будем слишком строги к новой команде, у которой фактически первые полгода ушли на то, чтобы разобраться в ситуации и переформатировать работу аппарата. Будем честны: надеяться, что придет, какая-нибудь «сверхновая команда» и за полгода преобразит город, очень наивно. Скажу больше: никакая «суперкоманда» ничего не сможет изменить в городе без воли жителей. Если, мы хотим, что бы наш город стал лучше, то все в наших руках. Давайте поможем, будем работать вместе, активно участвовать в публичных слушания, общественных обсуждениях, предлагать свои проекты, благоустраивать свой двор или ближайшей сквер. Ну, или хотя бы не выбрасывать мусор в окно.

Весна, все-таки, это уже повод для оптимизма. Вот придет осень, тогда и можно будет сосчитать цыплят и реально оценивать, кто и что сделал. Надеюсь, все будет сделано разумно и поводов для пессимизма у нас не прибавится.