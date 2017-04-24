Больше ​90 процентов сургутских родителей, освобожденных от оплаты детсада, лишатся льготы

«В группе родителей нашего детского сада появилась фотография, на ней — распоряжение администрации об отмене освобождения от родительской платы для детей из многодетных семей. Подскажите, правдива ли информация?», - с таким вопросом в редакцию обратилась мама троих детей Анна Дмитренко.

Корреспондент «Нового Города» обратился за комментариями в соответствующий департамент. Действительно, с 1 июля этого года плата за содержание в образовательных учреждениях будет взиматься в полном объеме за детей из многодетных семей и детей участников боевых действий. Связано это с тем, что недавно были внесены изменения в постановление администрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания».

Как пояснили корреспонденту «НГ» в департаменте образования администрации города, такое решение было принято в связи с тем, что сейчас идет процесс, когда местные постановления «подгоняются под федеральные». На федеральном уровне, согласно п. 3 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», установлены определенные категорий детей, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается: дети-инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией.

«В соответствии с пунктом 5 статьи закона «Об образовании в РФ» в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих детские сады, родителям выплачивается компенсация. 20 процентов от суммы оплаты на первого ребенка, 50 процентов - на второго и 70 процентов - на третьего и последующих детей», - отметили в городском департаменте образования.

Таким образом, с 1 июля из 5425 детей, за которых на текущий момент перечисляется родительская плата, 4977 будут исключены из списков, как неподходящие под категории федерального закона. Но есть условия, при которых льгота в размере 50 процентов сохраняется: если семья считается малообеспеченной, либо один из родителей — инвалид, либо в семье есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

Конечно, маловероятно, что такие аргументы смогут убедить «пострадавших» в необходимости подобных изменений, к тому же пока неизвестно, куда же будут перенаправлены сэкономленные средства, а это добавляет еще больше масла в итак разгорающийся огонь родительского недовольства.

В 2017 учебном году численность детей, имеющих льготу по родительской плате, составляет 5425 человек, в том числе по федеральному законодательству – 282; по муниципальному правовому акту – 5143 (из них 4138 детей из многодетных семей, 839 детей участников боевых действий, 166 человек иных льготных категорий).