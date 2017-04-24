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Больше ​90 процентов сургутских родителей, освобожденных от оплаты детсада, лишатся льготы

С 1 июля 2017 года льготы на оплату детских садов будут начисляться по федеральному стандарту

Фото: Л. Сулейманова
Фото: Л. Сулейманова

«В группе родителей нашего детского сада появилась фотография, на ней — распоряжение администрации об отмене освобождения от родительской платы для детей из многодетных семей. Подскажите, правдива ли информация?», - с таким вопросом в редакцию обратилась мама троих детей Анна Дмитренко.

Корреспондент «Нового Города» обратился за комментариями в соответствующий департамент. Действительно, с 1 июля этого года плата за содержание в образовательных учреждениях будет взиматься в полном объеме за детей из многодетных семей и детей участников боевых действий. Связано это с тем, что недавно были внесены изменения в постановление администрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания».

Как пояснили корреспонденту «НГ» в департаменте образования администрации города, такое решение было принято в связи с тем, что сейчас идет процесс, когда местные постановления «подгоняются под федеральные». На федеральном уровне, согласно п. 3 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», установлены определенные категорий детей, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается: дети-инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией.

«В соответствии с пунктом 5 статьи закона «Об образовании в РФ» в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих детские сады, родителям выплачивается компенсация. 20 процентов от суммы оплаты на первого ребенка, 50 процентов - на второго и 70 процентов - на третьего и последующих детей», - отметили в городском департаменте образования.

Таким образом, с 1 июля из 5425 детей, за которых на текущий момент перечисляется родительская плата, 4977 будут исключены из списков, как неподходящие под категории федерального закона. Но есть условия, при которых льгота в размере 50 процентов сохраняется: если семья считается малообеспеченной, либо один из родителей — инвалид, либо в семье есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

Конечно, маловероятно, что такие аргументы смогут убедить «пострадавших» в необходимости подобных изменений, к тому же пока неизвестно, куда же будут перенаправлены сэкономленные средства, а это добавляет еще больше масла в итак разгорающийся огонь родительского недовольства.

В 2017 учебном году численность детей, имеющих льготу по родительской плате, составляет 5425 человек, в том числе по федеральному законодательству – 282; по муниципальному правовому акту – 5143 (из них 4138 детей из многодетных семей, 839 детей участников боевых действий, 166 человек иных льготных категорий).


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Сегодня в 12:47, просмотров: 495, комментариев: 11


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 13:16
Браво!
Интересно - они опять за ЕР проголосуют?
Может, камни с неба уже?
Klinn
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Сегодня в 13:52
Родителей сейчас вообще загоняют в рамки. Во многих детсадах платные кружки, заведующие даже придумывают показ мультфильмов за плату.
Еще никто не пишет, что с 1 апреля отменена выдача детского питания на детей от 1-3 лет. Придумали такой механизм, что фактически нереально получить бесплатный рецепт, ребенок должен нуждаться в полноценном питании, а чтобы доказать нуждаемость нужно сдать кучу анализов. А так как анализы сдаются на фоне кормления ребенка, то не докажешь, что он нуждается. Хитро придумано в ХМАО.
Юный пенсионер
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Сегодня в 14:07
За те деньги, которые Путин и его команда продули на Олимпиадах, Универсиадах, прочих Чемпионатах мира и вывели в оффшоры, можно было бы лет десять детей по всей стране чёрной икрой три раза в день кормить.
Альберт Леонов
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Сегодня в 15:35
на памятники ЖПР есть деньги, а на наше будущее , детей, их нет!
nk-surgut@mail.ru
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Сегодня в 15:40
Сейчас в корпорации Россия новая стратегия развития – за счет понижения доходов населения и сворачивания социальных программ. Кстати работает. Улюкаев отчитался – в 2016 году доходы корпорации выросли на 48%.
nk-surgut@mail.ru Альберт Леонов
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Сегодня в 15:51
Альберт, ну что вы в самом деле до ЖПР докопались?
Если, в кране нет воды, значит выпил ЖПР.
Если, в кране есть вода ЖПР нассал туда.
Так новую революцию с новыми вождями провороните.
Roks
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Сегодня в 15:53
в 2016 году спад промышленного производства - минус 0,5....Патриоты" то оказывается облажались, при них народ в дерьме живет.
Эй "патриотические" тряпки, кто из вас посмеет высказать Путину, почему он 16 лет бездарно правит Россией?
nk-surgut@mail.ru Roks
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Сегодня в 16:13
Roks финно-укроповский, ты че после Мазурина в третью смену троллить вышел?
Roks nk-surgut@mail.ru
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Сегодня в 16:15
нас укропов, здесь больше.... чем вас, бурятов
nk-surgut@mail.ru Roks
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Сегодня в 16:41
Щас буддист прочитает твои потуги, он тебе растолкует кого и где больше…
Швондер
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Сегодня в 17:03
кто это муддист

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