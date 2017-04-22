​Без прошлого и будущего

В последний год в Сургуте урбанисты, как местные, так и заезжие, старательно искали историю города. Гуляли по улицам, закидывали вопросами краеведов, рисовали линию времени и старательно искали идентичность в прошлом. Какой-то даже выхлоп от этого был, сургутян наделили таинственными «смыслами»: энергия, личность, поиск. Что это значит, никто не знает, но звучит загадочно и внушительно.

Правда в том, что городам, в которых есть богатая история, не нужно прикладывать столько усилий для ее поиска. Они сами дышат прошлым, в них оно на каждом шагу: старые здания, памятные места, свои легенды. В Сургуте же история планомерно и безжалостно убивалась и убивается до сих пор: достаточно посмотреть, сколько горожан ратует за снос Дома пионеров, не видя в нем исторической ценности.

Ситуация кстати интересная, даже на грани психоза – сначала город, в том числе и жители (не надо только на власть валить), под корень выжигает какое-либо упоминание о своем прошлом, а потом старательно копается в истории с целью найти «смыслы» собственного существования. Кучка энтузиастов пытается что-то придумать, но «смыслы» находятся слабенькие и на фундаментальную городскую философию не тянут. Да и взяться им неоткуда, если из прошлого остался лишь Дом пионеров и несколько новоделов, хоть как-то компенсирующих предыдущие потери города — вроде «Старого Сургута». Наглядной истории, которая и создает ту самую неповторимую атмосферу в старых городах, у нас практически не осталось.

Фраза заезженная и банальная – «без прошлого нет будущего», подходит для Сургута как нельзя лучше. Город живет сегодняшним днем, рассчитывая на градообразующие предприятия и не предлагая ничего нового. Зачем, если и так хорошо, а что там через 5-10 лет – да кого это волнует? Только вот перспектив у такого подхода нет. Толковая молодежь это чувствует и, не находя «смыслов», уезжает туда, где они есть. Да и не только она, если уж начистоту. Не так давно слышал фразу, точно характеризующую будущее Сургута: «После эры нефти его ждет судьба города-призрака». За все последние годы никто не смог дать внятного ответа на вопрос – а что дальше? Когда уедут главные предприятия, зарплаты вдруг станут такими же, как во всей остальной стране и люди спросят себя – для чего им здесь оставаться? В чем будет пресловутый «смысл»?

Город, который стоит на море нефти и газа, сейчас напоминает корабль без навигации, плывущий в никуда. Пассажиры покидают его, а команда сидит на чемоданах. В конце пути, когда Сургут, судя по всему, превратится в очередной российский Детройт, сказать можно будет только одно – приплыли.