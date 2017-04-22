​Сургутская неделя. Переходящий бюст Сталину

На минувшей неделе Сургут отмечал Пасху — праздник воскрешения и жизни. Праздник закончился, а тематические вопросы остались — чью память надо воскрешать в нашем городе?

Нечасто Сургут попадает в федеральную информационную повестку, но вот опять вляпались: ТАСС уполномочен заявить, что у нас теперь уже официально установят бюст Иосифу Виссарионовичу. Во всяком случае, его адепты заявили, что администрация Сургута согласовала вопрос установки. Пока что устно, а де факто это произойдет 27 апреля на заседании комиссии по топонимике. Ну, раз еще не решили, попробую злостно воспользоваться служебным положением и надавить на комиссию. Сталин и Сургут — это, вообще, что? Он тут жил? Работал? Усы стриг? Здесь были лишь результаты его деятельности, память о которых как раз совершенно справедливо решено увековечить в монументе жертвам политических репрессий.

Любопытная может получиться коллизия: памятник жертвам сталинских репрессий и бюст Сталину в одном флаконе. Если кто-то решит, что это толерантно и общепримиряюще, то нет. Это натуральное издевательство над памятью безвинно пострадавших людей.

Общепримеряющий объект — это 50-метровый бассейн, ввод которого в эксплуатацию отложен по старой доброй традиции, заложенной еще в Санкт-Петербурге в доисторические времена, когда началось строительство «Зенит-Арены». У нас, конечно, масштаб не тот и сроки не те, но все равно мило. Бассейн уже «сдавали» несколько раз, теперь точно-точно откроют к 1 сентября, с формулировкой «это должен быть праздник для горожан». Что тут скажешь? Спасибо и низкий поклон. Ну и… вспоминается фраза «Сталина на вас нет». Может, перенести бюст к этому бассейну?

Кстати, идея! Сделать вождя мобильным и, перемещая по городу, устанавливать у самых различных долгостроев. Вдруг поможет?

Ну, и салют на 9 Мая. Без него горожане скучают, так что средства изысканы. Еще, перетряхнув городскую казну, депутаты нашли возможность отреставрировать памятник первым комсомольцам (можно уже, кажется, возводить памятник этому памятнику, настолько он сам по себе стал объектом городской истории), изыскали средства на обработку от клещей и прочих гадов, на ремонт крыши 46-й школы, строительство моста в «Кедровом Логе» и т. д. Все это душеспасительные и богоугодные дела — как раз то, на что и должен идти городской бюджет. Вот только насчет пляжных «зон отдыха» меня терзают смутные сомнения, но я хочу посмотреть на плоды.

Теперь о бесплодии. Также нашлись деньги на разработку двух концепций — по развитию транспортной инфраструктуры и по колористике. Хм, тут, конечно, призадумаешься. Транспортная концепция? А в Сургуте есть возможность выделить полосу движения для общественного транспорта? Построить три-четыре новые развязки? Выкопать метро? Нет? Тогда давайте что-то делать с самим транспортом. Колеса протыкать на въезде в центр, что ли. Только так, знаете, концептуально: сегодня у синих внедорожников, завтра у желтых «Ламборгини».

И два слова о колористике. Во-первых, никакого розового. Во-вторых, вся колористика уже придумана, съездите в Финляндию и украдите у них колористику, дешевле будет.

Вместо колористической концепции я бы обратил внимание на то, что лежит под ногами. Про это вам расскажут археологи, съехавшиеся сейчас в Сургут со всей страны на археолого-этнографическую конференцию. В окрестностях города — вся история цивилизации от бронзового века до Сургута 300-летней давности. А мы тут мечемся по поверхности с идеей туристической привлекательности нефтяного края!

Не зря говорил Козьма Прутков — зри в корень. Конечно, пройдет еще пара миллиардов лет, и нынешние культурные слои превратятся-таки в новые запасы нефти. Только, боюсь, к тому времени цивилизация или перестанет нуждаться в таком сырье, или самоликвидируется. Поэтому давайте сейчас ценить то, что есть рядом. В этом смысле мне очень нравится идея создания музея-заповедника на той же Барсовой горе. Только давайте уж такой музей, знаете, по всем мировым стандартам, а не так, как в Русскинской, с чучелом медведя. На этом ведь можно ко всему еще и неплохо заработать, и пиар получить — получше, чем с бюстом Сталину.

Фото Т. Белозеровой

В заключении — о том, на чем пиара никак не сделать: о ямочном ремонте. Смех сквозь слезы, когда горячий асфальт кладут прямо в лужу. Ямы от такого ремонта выворачивает в другую сторону, они становятся буграми. Впрочем, сейчас технологии, возможно, дошли до того, что ремонтировать можно что угодно и когда угодно. Это очень выгодные технологии, вот что я вам скажу. На этом — все.