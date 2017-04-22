16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,9325   EUR  68,6623  

​Сургутская неделя. Переходящий бюст Сталину

С его помощью можно «пугать» долгострои

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

На минувшей неделе Сургут отмечал Пасху — праздник воскрешения и жизни. Праздник закончился, а тематические вопросы остались — чью память надо воскрешать в нашем городе?

Нечасто Сургут попадает в федеральную информационную повестку, но вот опять вляпались: ТАСС уполномочен заявить, что у нас теперь уже официально установят бюст Иосифу Виссарионовичу. Во всяком случае, его адепты заявили, что администрация Сургута согласовала вопрос установки. Пока что устно, а де факто это произойдет 27 апреля на заседании комиссии по топонимике. Ну, раз еще не решили, попробую злостно воспользоваться служебным положением и надавить на комиссию. Сталин и Сургут — это, вообще, что? Он тут жил? Работал? Усы стриг? Здесь были лишь результаты его деятельности, память о которых как раз совершенно справедливо решено увековечить в монументе жертвам политических репрессий.

Любопытная может получиться коллизия: памятник жертвам сталинских репрессий и бюст Сталину в одном флаконе. Если кто-то решит, что это толерантно и общепримиряюще, то нет. Это натуральное издевательство над памятью безвинно пострадавших людей.

Общепримеряющий объект — это 50-метровый бассейн, ввод которого в эксплуатацию отложен по старой доброй традиции, заложенной еще в Санкт-Петербурге в доисторические времена, когда началось строительство «Зенит-Арены». У нас, конечно, масштаб не тот и сроки не те, но все равно мило. Бассейн уже «сдавали» несколько раз, теперь точно-точно откроют к 1 сентября, с формулировкой «это должен быть праздник для горожан». Что тут скажешь? Спасибо и низкий поклон. Ну и… вспоминается фраза «Сталина на вас нет». Может, перенести бюст к этому бассейну?

Кстати, идея! Сделать вождя мобильным и, перемещая по городу, устанавливать у самых различных долгостроев. Вдруг поможет?

Ну, и салют на 9 Мая. Без него горожане скучают, так что средства изысканы. Еще, перетряхнув городскую казну, депутаты нашли возможность отреставрировать памятник первым комсомольцам (можно уже, кажется, возводить памятник этому памятнику, настолько он сам по себе стал объектом городской истории), изыскали средства на обработку от клещей и прочих гадов, на ремонт крыши 46-й школы, строительство моста в «Кедровом Логе» и т. д. Все это душеспасительные и богоугодные дела — как раз то, на что и должен идти городской бюджет. Вот только насчет пляжных «зон отдыха» меня терзают смутные сомнения, но я хочу посмотреть на плоды.

Теперь о бесплодии. Также нашлись деньги на разработку двух концепций — по развитию транспортной инфраструктуры и по колористике. Хм, тут, конечно, призадумаешься. Транспортная концепция? А в Сургуте есть возможность выделить полосу движения для общественного транспорта? Построить три-четыре новые развязки? Выкопать метро? Нет? Тогда давайте что-то делать с самим транспортом. Колеса протыкать на въезде в центр, что ли. Только так, знаете, концептуально: сегодня у синих внедорожников, завтра у желтых «Ламборгини».

И два слова о колористике. Во-первых, никакого розового. Во-вторых, вся колористика уже придумана, съездите в Финляндию и украдите у них колористику, дешевле будет.

Вместо колористической концепции я бы обратил внимание на то, что лежит под ногами. Про это вам расскажут археологи, съехавшиеся сейчас в Сургут со всей страны на археолого-этнографическую конференцию. В окрестностях города — вся история цивилизации от бронзового века до Сургута 300-летней давности. А мы тут мечемся по поверхности с идеей туристической привлекательности нефтяного края!

Не зря говорил Козьма Прутков — зри в корень. Конечно, пройдет еще пара миллиардов лет, и нынешние культурные слои превратятся-таки в новые запасы нефти. Только, боюсь, к тому времени цивилизация или перестанет нуждаться в таком сырье, или самоликвидируется. Поэтому давайте сейчас ценить то, что есть рядом. В этом смысле мне очень нравится идея создания музея-заповедника на той же Барсовой горе. Только давайте уж такой музей, знаете, по всем мировым стандартам, а не так, как в Русскинской, с чучелом медведя. На этом ведь можно ко всему еще и неплохо заработать, и пиар получить — получше, чем с бюстом Сталину.

Фото Т. Белозеровой

В заключении — о том, на чем пиара никак не сделать: о ямочном ремонте. Смех сквозь слезы, когда горячий асфальт кладут прямо в лужу. Ямы от такого ремонта выворачивает в другую сторону, они становятся буграми. Впрочем, сейчас технологии, возможно, дошли до того, что ремонтировать можно что угодно и когда угодно. Это очень выгодные технологии, вот что я вам скажу. На этом — все.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

22 апреля в 09:00, просмотров: 980, комментариев: 7


QR код
Комментарии:
Surgutman
не нравится
22 апреля в 14:11
Боюсь что автор в этой Финляндии сам то и не был! Иначе пусть назовет город в котором его покорила местная колористика! Чем действительно серьезно отличается финский подход так это в организации благоустройства гордских общественных пространств! Так это к генлану вопросы и правилам благоустройства! А то собственник ИЖС при застройке своего участка несет большие ограничения чем строительный магнат при застройке 17ти этажками!!! Не потому ли , что в клювике не несет тем кто разрешения выдает?!!!
Денис Ханьжин
не нравится
22 апреля в 22:52
А как связан Сургут и Лондон? Почему один из депутатов построил в центре города копию Биг Бена?
nk-surgut@mail.ru Денис Ханьжин
не нравится
22 апреля в 22:57
Так вы и предложите англичанам в центре Лондона копию бюста Сталина поставить. Сургут то тут причем?
nk-surgut@mail.ru
не нравится
22 апреля в 23:20
В Германию уже ездили и украли там реконструкцию старых многоэтажек. Теперь в память памятник стоит по Энергетиков, 33. Ну, очень дорогой… Поэтому, кроме колористики в Финляндии еще чего-то своровать надо.
Альберт Леонов
не нравится
23 апреля в 05:44
Депутаты, вернее "волонтеры" (бесплатно работают), решили что на обустройство отдыха своих избирателей достаточно около 3 миллионов рублей, на эти все деньги решили сделать нечто подобное, отдалено-похожее на пляж электронными табло для предупреждения . А на памятник в два раза больше. Получается "память" в два раза дороже отдыха для всех горожан. Интересно не с какой статьи расходов или в какую статью включили эти деньги?
nk-surgut@mail.ru Альберт Леонов
не нравится
23 апреля в 10:38
Получается, что на пляжи мало выделили. А память она вообще бесценна, кто бы и как бы не хотел ее затереть.
Альберт Леонов
не нравится
23 апреля в 21:34
с многодетных льготы сняли.
получается что прошлое виде памятника ЖПР, дороже будущего наших детей....

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Наш Михалыч». 22 июля исполнилось бы 80 лет почётному нефтянику Виктору Пархомовичу

​«Наш Михалыч». 22 июля исполнилось бы 80 лет почётному нефтянику Виктору Пархомовичу
Бывало, и от тюрьмы людей спасал: вытаскивал, загонял на буровые, и из них получались отличные специалисты и семейные люди!
Людмила Захарова 22 июля в 11:12
1241 0
От введения курортного сбора выиграют только прямые конкуренты России

От введения курортного сбора выиграют только прямые конкуренты России

Эдуард Исаков, член Совета Федерации 21 июля в 18:02
653 1
​Бренд «Сделано в Сургуте» аудиторию siapress.ru не очаровал // ИНФОГРАФИКА

​Бренд «Сделано в Сургуте» аудиторию siapress.ru не очаровал // ИНФОГРАФИКА
Участники опроса все равно будут ориентироваться на качество и цену товара, а не на место его производства
Константин Шперлинг 21 июля в 16:46
548 1
Опыт работы тюменских НКО признали одним из лучших в России

Опыт работы тюменских НКО признали одним из лучших в России
В Тюмени проходит межрегиональный форум "Сообщество".
Никита Шаганенко 21 июля в 13:29
444 0
Как получить 5000 от правительства Югры? // ИНСТРУКЦИЯ

Как получить 5000 от правительства Югры? // ИНСТРУКЦИЯ
Если вы молодой югорчанин, и вам положена за это единовременная выплата, мы расскажем, как это сделать
Анастасия Семихатских 21 июля в 12:24
6290 4
​Остановка без требований

​Остановка без требований
Можно даже мини-кофейню в центре города, где много народа – приучить людей культуре пить хороший кофе с утра, по дороге на работу. Ну конечно обязать этих арендаторов следить за состоянием павильона.
Сергей Антонов, сургутянин 21 июля в 12:35
737 5
Сургутская неделя. ​«Стрелки» проверяют городскую среду, глава – дороги, а москвичи – главу

Сургутская неделя. ​«Стрелки» проверяют городскую среду, глава – дороги, а москвичи – главу
А еще наш город оказался в Дубае. Жаль, что не наоборот
Олег Владимиров 21 июля в 11:08
752 1
Кристина Полежай: «Шеф-повар попробовал мои кексы и пригласил на работу»

Кристина Полежай: «Шеф-повар попробовал мои кексы и пригласил на работу»
Индивидуальный подход, в отличие от массового производства, очень ценится. В каждый торт, кекс, круассан я вкладываю свои душу и настроение. Стараюсь всю выпечку приготовить максимально вкусно и красиво оформить. На мой взгляд, выпечка ручной работы вне конкуренции.
Виктория Платунова 20 июля в 15:37
4623 1
Должников за ЖКУ мы очень быстро вразумляем через суд

Должников за ЖКУ мы очень быстро вразумляем через суд
Директор УК «Северстрой» — о том, как справляться с гигантскими долгами населения
Анатолий Мотычак, директор УК "Северстрой" 20 июля в 10:00
697 1
​Каким должно быть военно-патриотическое воспитание

​Каким должно быть военно-патриотическое воспитание
Доносится ли до воспитанников ежедневно мысль, что война – это ужасно и недопустимо, что, в случае развязывания глобального конфликта погибнут девять из десяти, что вся история человечества омрачена и опорочена постоянными войнами?
Саша Алексеев, читатель siapress.ru 19 июля в 13:05
1014 28
Статья дня. ​Почему «образ будущего» не придумывается

Статья дня. ​Почему «образ будущего» не придумывается
Нельзя руководить движением страны в направлении цифровой экономики или внедрения прорывных технологий в биоинженерии, неделями пропадая на Валааме. Если будущее построено на прочной основе консерватизма, оно обязательно окажется прошлым.
Владислав Иноземцев, экономист, gazeta.ru 19 июля в 12:36
846 8
Леонид Волков рассказал siapress.ru о судьбе штабов Навального в Югре

Леонид Волков рассказал siapress.ru о судьбе штабов Навального в Югре
Пока с ними всё очень непросто
Артем Мазнев 19 июля в 11:50
1075 2
​Справедливый курс доллара составляет примерно 62 рубля // АУДИО, ТЕКСТ

​Справедливый курс доллара составляет примерно 62 рубля // АУДИО, ТЕКСТ
Еженедельные новости из мира экономики и финансов на siapress.ru
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» 19 июля в 09:21
700 2
8 крупных соревнований, на которые можно будет посмотреть в Югре в 2018 году

8 крупных соревнований, на которые можно будет посмотреть в Югре в 2018 году
Константин Шперлинг 18 июля в 16:53
881 0
Памятнику Ивану Захарову — 5 лет // ФОТО

Памятнику Ивану Захарову — 5 лет // ФОТО
18 июля 2012 года возле СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа был торжественно открыт памятник нашему земляку и краеведу
Редакция СИА-ПРЕСС 18 июля в 09:41
1214 1
​Чёрти что!

​Чёрти что!
Приезжают разработчики, а им и говорят: «Не обращайте внимания на эту жирную полосу посередине парка, представьте, что ее просто нет. Ведь путепровод построится не раньше 2030, а может и вообще не построится».
Сергей Глинских, сургутянин 17 июля в 16:20
1274 4
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика