​Статья дня. Пустое здание на улице Энергетиков: что нужно инвестору, чего хотят чиновники и в чём реально нуждается город?

Не успела улечься пыль вокруг прожекта сургутской администрации по выкупу гигантского пустующего здания на улице 30 лет Победы под кванториум, как в городе снова поднимается подобная тема. На этот раз с подачи депутата городской думы Дмитрия Гуза при поддержке замглавы Александра Пелевина предложено выкупить пустующее стеклянное здание рядом с поликлиникой № 3 на улице Энергетиков, чтобы заселить туда педиатрическое отделение этого медучреждения. Цена вопроса — 776 млн рублей за здание площадью около 5 000 кв. метров вместе с медицинским оборудованием. Кому и зачем необходимо такое решение — разбирался «Новый Город».

С чего началось?

История появления здания восходит к тем временам, когда Сургутская окружная клиническая больница была учреждением районного значения, и земля, на которой сейчас расположено пустующее строение, принадлежала ей. Позже участок с содержимым был продан инвестору — компании «Ю-Эксперт», после чего в 2013 году началось строительство нового объекта — частной медицинской клиники.

Однако, по словам компании-застройщика, уже тогда в комитете по здравоохранению предполагали, что в дальнейшем здание будет выкуплено для нужд поликлиники № 3. Кроме того, тогда же рядом со строением была обустроена парковка на 40 машиномест, а уже существующая стоянка расширена до 35.

«В августе 2012 года администрация предложила нам, как собственникам здания хозяйственного назначения, примыкающего к поликлинике, и участка, построить здание для нужд поликлиники № 3. Там планировалось разместить отделение восстановительного лечения и педиатрию, — рассказывает «НГ» Игорь Луговцов, представитель группы инвесторов, финансирующих строительство. — После того как мы подготовили всю документацию, в октябре 2012 го администрация подтвердила прежние договоренности, и в 2013 году было получено разрешение на строительство. Одновременно со стартом работ началась подготовка договора о возмездной передаче будущего здания. Однако затем сфера здравоохранения была передана в округ, что затормозило процесс. Следом произошла смена руководства окружного департамента, курирующего замгубернатора и главы Сургута, что также все усложнило. Мы при этом продолжали работы по графику, согласно всем договоренностям. Сейчас здание закончено на 90 процентов, а окружные власти проявляют интерес к проекту, так что мы надеемся на положительный исход».

Примечательно, что в момент старта этого проекта, летом 2012 года, председателем комитета по здравоохранению, который так призывал инвесторов и предполагал выкуп здания, был Александр Пелевин, который ныне занимает пост замглавы и продолжает лоббировать идею о покупке объекта за счет бюджета. Но за время строительства ситуация изменилась.

Мир изменился

Нынешние условия в стране отличаются от тепличного 2013 года. Экономика просела, муниципальные и окружные бюджеты переживают не лучшие времена, а ситуация конкретно в районе Энергетиков, где располагается то самое здание, ухудшилась: возле больничного комплекса забита вся парковка. Очевидно, что открытие еще и нового педиатрического корпуса сыграет с, в общем-то вполне благополучным с точки зрения инфраструктуры, разделения пешеходных и автомобильных потоков районом ту же злую шутку, что и открытие поликлиники «Нефтяник» с улицей Киртбая — там образуется тотальный транспортный и пешеходный коллапс, приносящий неудобства и жителям района, и посетителям поликлиники.

Впрочем, еще на подготовительном этапе рассматривался вопрос создания парковки за строящимся стеклянным зданием, но, по словам директора департамента архитектуры и градостроительства Алексея Фокеева, это стало невозможно из-за изменений в законодательстве.

«Изменилась часть законодательства, которая посвящена борьбе с терроризмом: территория за зданием относится к СОКБ, но там теперь запрещено размещать объекты со свободным доступом, в том числе парковки. Однако застройщик готов поучаствовать в создании дополнительной стоянки на 80 мест на улице Энергетиков, которой могла бы пользоваться и окружная больница, и поликлиника № 3. Так что больших препятствий для выкупа здания я не вижу», — сообщил Алексей Фокеев во время заседания думского комитета.

Эту информацию подтвердили и в компании «Ю-Эксперт». «Мы готовы участвовать в создании дополнительной парковки на 80 мест на прилегающей территории. Нужно понимать, что речь идет о социально-значимом объекте, который серьезно улучшит доступность медпомощи для населения», — рассказал директор «Ю-Эксперт» Андрей Иванов.

Не в пробках дело

Но даже если на том пятачке будет обеспечена полная транспортная доступность, что, как показывает практика, невозможно организовать в нынешних условиях застройки микрорайона, к выкупу огромного здания есть еще множество куда более принципиальных вопросов. Председатель комитета по социальной политике городской думы Максим Слепов, сам занимающий пост главврача поликлиники № 1, раскритиковал это предложение, акцентировав внимание на том, что у города есть более существенные проблемы с подобными учреждениями: «Не будем забывать, что окружной бюджет один, «кубышка» одна, и если мы возьмем сейчас почти 800 млн из нее, то нам придется отказаться от более приоритетных проектов. В частности, снять проблему доступности первичной медицинской помощи в новых микрорайонах. У нас недостаток площадей наблюдается как раз там, а не в центре города».

«Может, не отказываться вот так от варианта приобретения этого здания в собственность бюджета округа и в собственность городской поликлиники № 3? — оппонировал депутату-главврачу Александр Пелевин. — Мы бы могли с абсолютно понятными движениями и перспективами перераспределить население, освободить задыхающиеся поликлиники № 1 и № 2».

Однако с такой постановкой вопроса не согласилась и главврач поликлиники № 2 Марина Тараник. По ее словам, смысла переводить педиатрическое отделение в новое здание нет, а степень загруженности поликлиник преувеличена: «В поликлинике № 3 числится около 7 тысяч детей, это неполное педиатрическое отделение. Здание окажется полупустым, количество приемов в день будет низким, врачам придется работать на неполной ставке. Кто там будет работать? Я не вижу смысла в приобретении здания. У нас сейчас основная проблема как раз не с детской частью пациентов, а со взрослыми. И я бы не сказала, что поликлиники № 1 и № 2 сильно загружены. К тому же, переводом детей между поликлиниками мы фактически разобьем семейную медицину, к которой стремимся».

Кроме того, стоит отметить, что базирование педиатрии в районе Энергетиков, который не отличается высокой плотностью застройки и огромным количеством молодых семей, смотрится сущим издевательством над жителями, например, Восточного района, где несчастная поликлиника «Геолог» лопается от посетителей. А ведь там вовсю вводится новое жилье — например, тот же комплекс «Возрождение», который добавит к населению района тысячи преимущественно молодых семей.

Вывод

Ситуация с очередным пустующим зданием в городе — очередная демонстрация невозможности власти решать проблемы развития городской территории хоть сколько-нибудь системно: выкуп огромного строения под медучреждение за 776 млн бюджетных рублей, которые могли бы быть использованы для развития медпомощи в других, менее обеспеченных микрорайонах, выглядит как скоропалительное и самое простое решение образовавшейся проблемы, которое в итоге сделает невыносимой жизнь горожан на отдельно взятом куске городской территории.

А между тем в Сургуте существует реальный недостаток площадей другого назначения — культурных и образовательных. В этой связи становится тем более не ясно, почему в новом здании практически в центре города, совсем рядом со Сквером старожилов, не может разместиться, например, современный музейный комплекс, художественная галерея или качественный большой объект допобразования?Тем более что внешняя форма здания и его размеры вполне подходят этой задаче. В таком случае эта городская территория и сам город получат качественный и содержательный толчок в развитии вместо целого вороха разнообразных проблем. Кроме того, это поможет компании-застройщику, которая оказалась заложницей ситуации (она рискнула своими деньгами и получила неочевидный бизнес-эффект) окупить свои расходы, ведь не выкупи у него здание сургутская администрация, ему так или иначе нужно будет его чем-то наполнить. И хорошо, если это не будет очередной торговый центр. Но на сегодня, видимо, остается только ждать, что кто-нибудь из власти или общественности выступит с подобным нетривиальным и изящным решением, тем более что оно лежит на поверхности.