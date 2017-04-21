​Я не представляла, сколько в Сургуте озлобленных людей

Утро начинается не с кофе, вечер завершается не с виски… Коты у нас воспитанные – в 4 утра не будят, еды не требуют. Но все же первое действие утром на кухне – наполнить миски.

Животных я всегда любила. Всех. Сколько помню себя – в доме всегда были четвероногие, пернатые, рыбки. Никогда не боялась собак, спокойно гладила бездомышей и пыталась забрать всех к себе. Смерть последнего кота до сих пор вызывает слезы – инсульт, как у человека. Это было семейной трагедией.

Я и сейчас бы тащила всех к себе, но не разрешает муж. Хотя именно с его идеи началась моя волонтерская деятельность. «Хочу еще одно животное», - сказал мне однажды Антон, хотя у него уже несколько лет жил кот. Как раз в это время и наткнулась на пост от группы «Дай лапу» в социальной сети «ВКонтакте». Так в нашем доме появилась первая передержка – коричневая миниатюрная кошечка Снежка. Через несколько месяцев мне предложили взять Снежу на акцию в ТЦ «Рост» (шел 2013 год). Это была первая вылазка в качестве волонтера на ярмарках, выставках и т.д. После нее – День города, ярмарки в городском парке культуры и отдыха, выставки кошек и еще множество других мероприятий.

Снежка

Чуть позже я начала дежурить на «горячей линии». Признаюсь, я не представляла, сколько в Сургуте неадекватных озлобленных людей. В начале деятельности оператора в день я принимала около 25 звонков и все с требованием немедленно забрать животных. Аргументы о том, что забирать их некуда не действовали. Сейчас проще – звонков намного меньше, но отношение людей остается прежним.

Еще одна тенденция – жажда халявы. На выброшенное породистое животное выстраивается очередь, хотя рядом умирают в ожидании помощи десятки простых Мурок и Шариков.

Лучом света в этом кошмаре стали «Уроки добра» – классные часы в школах на тему ответственного отношения к животным. Дети намного адекватнее и сострадательнее взрослых. С ними легко общаться. Они понимают ответственность, лежащую на них. Но тем ярче контраст отношения взрослых. Теперь я куратор этого направления, и чем больше уроков провожу, тем больше убеждаюсь в отсутствии понимания в сургутских семьях необходимости таких мер, как стерилизация и вакцинация животных. А ведь мы хотим жить в чистом и безопасном городе!

Три года назад в нашей семье появился пес, тоже по инициативе мужа. Обычная черная дворняга, любимец детей во дворе и гроза незваных гостей. Тем же летом я подобрала на дороге котенка с огромным фиолетовым животом – грыжа. Теперь это огромный вальяжный котяра, которого по привычке мы называем Мелкий.

Мелкий

В появлении бездомных животных виноваты люди. Как волонтер «Дай лапу» я в этом четко убеждена. И пока в России не поднимется грамотность и общекультурный уровень содержания домашних любимцев, подвалы и улицы так и будут ломиться от количества никому не нужных четверолапых.

У вас может возникнуть резонный вопрос – для чего тогда я этим занимаюсь? Все просто – чем больше людей, старающихся решить проблему бездомных животных, тем быстрее она решится. Тем более люди, помогающие животным, никогда не пройдут мимо человеческой беды. После этой фразы в меня полетят камни, но перед тем как бросить, подумайте, а скольким помогли вы? Есть ли у вас приемные дети? Перечисляете ли вы крупные суммы благотворительным фондам или являетесь волонтером в геронтологическом центре? Я помогаю животным, ведь о них некому позаботиться. Я знаю, что нельзя помочь всем. Но я уже помогла многим. А вы?