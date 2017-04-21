В Сургуте стартует благотворительный проект по подсветке храмов

С каждым годом наш город все более и более преображается, становится благоустроенным современным мегаполисом. С наступлением вечера он особенно прекрасен: загораются ярким светом огни жилищных комплексов, новых микрорайонов, парковых зон, и Сургут обретает новый неповторимый колорит.



Это дело рук профессионалов - специалистов известной сургутской компании «СветоДизайн-Югра». Компания не стоит на месте и сегодня представляет городу свой новый проект - Концепцию архитектурно-художественного освещения религиозных объектов. Эту идею администрация города поддержала.

Эскизные проекты освещения сургутских Храмов и Мечети компания уже разработала и приглашает к реализации всех неравнодушных жителей нашего города.

Сургут сегодня – это не только экономический и нефтяной, но и религиозный центр Югры. В городе на сегодняшний день насчитывается более десятка сооружений религиозного назначения – мест особого почитания, трепетного отношения и притяжения тысяч прихожан.

За последние 10 лет, благодаря усилиям местных меценатов – руководителей крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также жителей нашего родного города - в Сургуте динамично строятся новые и реконструируются существующие объекты культового наследия.

Многие из этих сооружений уже стали яркими акцентами в вечерней панораме нашего города, создавая впечатление доброты и тепла в городском облике вечернего Сургута.

Замечательный Храмовый Комплекс Св. вмч. Георгия Победоносца, так полюбившийся сургутянам, возведен усилиями ГК «Сибпромстрой», и архитектурно-художественное освещение здесь появилось благодаря непосредственному участию учредителя компании при содействии мецената Сергея Громова.

В этом году компания «СветоДизайн-Югра» при поддержке ООО «Югорская промышленная корпорация» и личном участии Андрея Копайгора, председателя Совета директоров на безвозмездной основе разработала и реализовала еще один яркий и самобытный проект освещения возведенного на территории Сургутского госуниверситета Храма Святой Татианы – освещение на нем включат, когда будут завершены все отделочные фасадные работы и проведена точка подключения.

Небольшой, уютный и светлый – этот храм, расположенный в одном из самых живописных уголков Сургута, несомненно, станет его гордостью и жемчужиной, духовной поддержкой нашим талантливым студентам.

Эскизный проект архитектурного освещения Храма Св. Татианы

В районе железнодорожников тоже кипит работа - ведется монтаж освещения еще одного поистине масштабного объекта - Храмового комплекса «Умиление», центральной доминантой которого является Храм в честь иконы Божией Матери. Помощь в реализации этого проекта также оказала «Югорская Промышленная Корпорация».

Эскизный проект архитектурного освещения храмового комплекса «Умиление»

С каждым новым, вводимым в эксплуатацию храмом, все больше усиливается диссонанс с уже существующими объектами религиозного сектора - на фоне новых современных храмовых ансамблей меркнут те, на которых освещение либо морально устарело, или вовсе отсутствует.

«Любой храм, какое бы религиозное направление он ни представлял — безусловное украшение города. – поделился Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра». - Каждое такое сооружение – это место духовного подкрепления горожан. А в профессиональной среде принято говорить – архитектурная доминанта. Сегодня половина таких доминант «теряется» с наступлением вечера. И я думаю, многие согласятся, что это не совсем правильно».

Часовня Святой Троицы в районе Горвоенкомата

Как разработчик и оператор комплексной программы колористического оформления городской среды, компания «СветоДизайн-Югра» выступила с инициативой реализации ключевых религиозных объектов нашего города. Глава нашего города Вадим Шувалов Проект поддержал.

«Считаю инициативу компании «СветоДизайн-Югра» важной для города. – подчеркнул он. - Нам необходима единая концепция светового оформления культовых сооружений. В результате реализации этого плана вечерний облик Сургута изменится в лучшую сторону, наш город станет еще более неповторимым, узнаваемым. А у его жителей появится еще один дополнительный стимул для гордости».

Эскизный проект освещения Часовни Св. Троицы (ООО «СветоДизайн-Югра»)

В перечень объектов, чей световой облик требует пересмотра с точки зрения единой Концепции освещения, также вошли Собор Преображения Господня на ул. Мелик-Карамова и Храм Св. Николая Чудотворца на Черном мысу – освещение этих храмовых комплексов уже устарело и требует реконструкции.

Эскизный проект архитектурного освещения Собора Преображения Господня

и Храма Св. Николая Чудотворца

Весь комплекс работ по разработке эскизной и проектной документации, а также монтаж освещения ООО «СветоДизайн-Югра» реализует на безвозмездной основе. Для приобретения светодиодного оборудования и завершения этого благого дела необходима дополнительная финансовая помощь.

Несмотря на то, что проект только стартовал, свою посильную поддержку уже оказали известные, уважаемые среди горожан люди: Галина Резяпова, заместитель Председателя Тюменской областной Думы, Сергей Елишев, депутат Думы ХМАО-Югры, крупные сургутские предприниматели, давние партнеры и друзья компании – Николай Сторожук, учредитель ГК «Сибпромстрой», и Андрей Сурлевич, генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория».

«Мы искренне благодарны всем, кто откликнулся и не прошел мимо нашего проекта. – поделился Рустем Юсупов, председатель Совета директоров ООО «СветоДизайн-Югра». – Реализация которого, по нашему глубокому убеждению, станет важным шагом в сторону единства и гармонизации межрелигиозных отношений, поддержания интересов и свободы религиозных взглядов жителей нашего многонационального и многоконфессионального города».

Эскизы архитектурного освещения здания Мечети и Медресе

Участие в этом светлом добром Проекте может принять каждый неравнодушный житель нашего города, оказав посильную помощь в приобретении оборудования. Для того, чтобы узнать, как это можно сделать, а также ознакомиться с подробными расчетами, - позвоните по тел. 556-991, 556-992.

Компания «СветоДизайн-Югра», как разработчик и оператор проекта, готова предоставить подробный отчет о расходовании полученных денежных средств.

Надеемся на ваше понимание, отзывчивое и доброе сердце!

Наполним Сургут светом добра!

Сургут, живи ярко!