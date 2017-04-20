​Автовокзалу там не место // ИНФОГРАФИКА

Почти половина (47,4%) голосующей аудитории siapress.ru считает, что Грибоедовская развязка — не самое удачное место для нового сургутского автовокзала. Впрочем, треть (29,1) принявших участие в опросе поддержали эту идею. Еще 23,5 процента не смогли определиться с мнением.

Напомним, 11 апреля, чиновники администрации сообщили об окончательном решении по месторасположению будущего автовокзала. Его планируют построить на Грибоедовской развязке. Депутаты тогда высказали опасение, что предлагаемое месторасположение может нагрузить дорожную сеть в этом районе города. Предлагалось также совместить автовокзал с железнодорожным. А о том, какой транспортный узел необходим городу с большими перспективами, подробно рассказал председатель Сургутского болгарского землячества Атанас Атанасов.