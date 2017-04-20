Ялуторовск привлек по 100 млн рублей инвестиций на одного жителя

С 2012 года инвестиции в экономику Ялуторовска, расположенного в 75 км в юго-востоку от Тюмени, составили около 4 млрд рублей. Много это или мало — подсчитать несложно. Численность населения города по последним данным - 39399 человек. То есть на каждого, включая стариков и младенцев, пришлось примерно по 100 миллионов.

Львиная доля инвестиций — это проект промышленного международного гиганта пищевой индустрии Danone, который вложил в масштабную реконструкцию Ялуторовского молочного комбината (доставшегося ему по наследству после слияния с «Юнимилк») 2,8 млрд рублей. После завершения инвестпроекта предприятие увеличило производство на 40 процентов и перерабатывает до 1000 тонн молока в сутки. Творожки и йогурты из сибирского городка на полки магазинов от Урала до Дальнего Востока.

Интересно, что иностранный инвестор практически спас комбинат с уже 80-летней историей, который в 90-е годы прошлого века, как и многие прочие предприятия города, оказался на грани выживания. Впрочем, экономическим возрождением из пепла конца тысячелетия город обязан не только межнациональным корпорациям.

Кондитерская фабрика «Кураж» занимает производственные площади бывшего Горпищекомбината, который в советские времена славился на весь Союз оригинальными вафельными конфетами «Гулливер». Внутренний инвестор, придя на площадку не только возродил производство на мертвом объекте, но и продолжает вкладываться в его развитие.

С 2016 года компания реализует инвестпроект расширению производству кондитерских изделий. Объем инвестиций в него оценивается на уровне более 285 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 1 квартал 2018 года. Уже сегодня на предприятии выпускается около 20 товарных наименований: печенье, вафли, вафельные конфеты, сушки, баранки и др. Расширение предполагает рост производства с 1400 тонн до 3250 тонн продукции в 2020 году.

Деятельность инвестора на виду у региональных властей. Во время рабочей поездки в Ялуторовск 19 апреля на площадку заехал губернатор Владимир Якушев, по достоинству оценивший перспективы инвестора. «Очень важно, что предприятие выпускает ту продукцию, которой рынок не насыщен, Причем я говорю только о внутреннем рынке, а у компании уже появляются экспортные возможности. Уверен, что проект будет очень перспективным», – заметил он.

Часть потраченных средств «Кураж» рассчитывает вернуть в свой карман. В 2016 году компания приобрела нового оборудования в лизинг на сумму 126,3 млн. руб на пять лет. Согласно региональной программе государственной поддержки предпринимательства, инвестор может претендовать на субсидию в размере первоначального взноса (но не более 50% от стоимости).. Заявка на возмещение уже подана, учитывая внимание власти, вряд ли она не будет одобрена.

Отметим, в Ялуторовске не только возрождается традиционное пищевое производство. Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Андрей Саносян недвусмысленно заявил, что третий в регионе индустриальный парк (два первых открылись в прошлом году в Тюменском районе) появится именно здесь.

Индустриальный парк — это особая экономическая территория. Резидент индустриального парка получает земельный участок по самой минимальной стоимости, сети подводятся бесплатно - а затраты на подведение дорог, газа, воды, электричества и водоотведение обычно занимают до 30% стоимости всего проекта, не говоря о потраченном времени. Дополнительно резидентам предоставляются налоговые льготы и финансовая поддержка.

В 2015 и 2016 годах Ялуторовск лидировал среди муниципалитетов региона по привлечению инвестиций. Есть все основания полагать, что открытие индустриального парка, превратит небольшой городок, известный когда-то разве что первым в СССР музеем декабристов, превратится в мощный промышленный кластер. На региональном уровне так уж точно.