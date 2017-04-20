​Семь раз отмерь, прежде чем резать

В Югре стали применять практику проведения общественных обсуждений при решении важных для общества вопросов. В газетах писали о том, как выбирали главного врача Ханты-Мансийской окружной клинической больницы, как обсуждали «Стратегию экономического развития Югры до 1920 года и на период до 2030 года». Возможно, есть смысл предложить такое обсуждение и по поводу расположения нового городского вокзала.

Транспортная сеть всегда имела для северян жизненно важное значение. Живу в Сургуте с 1976 года. Примерно в то время была открыта железнодорожная связь Сургута с Большой землей. Открытие здания железнодорожного вокзала (кажется в 1980 году, вместо старого, душного и неудобного деревянного строения) было встречено сургутянами с восторгом.

К сожалению, годы эксплуатации показали, что при проектировании вокзала были допущены просчеты, многие из которых можно объяснить резким ростом численности населения города. На момент открытия нового вокзала в Сургуте, в городе проживало порядка 100 тысяч человек. Сейчас число только официально проживающих насчитывает 350 тысяч, вместе с населением Сургутского района это уже полмиллиона. А ведь присоединение к городу поселков Белый яр, Барсово, Солнечный – вопрос ближайших нескольких лет.

В перспективах развития Западной Сибири на ближайшее десятилетие стоит строительство железной дороги от Екатеринбурга через Нягань до Салехарда, завершение строительства начатой еще Сталиным до Отечественной войны железной дороги Салехард-Надым-Новый Уренгой-Дудинка-Норильск с перспективой продлить ее до Берингового пролива. В ближайших планах стоит удвоение дороги от Тобольска до Ульт-Ягуна. В следующее десятилетие на повестку дня выходит продление участка Сургут-Нижневартовск на восток до меридианной железной дороги от Красноярска до Дудинки и на запад, через Ханты-Мансийск и Нягань, в направление Москвы. На сегодня все еще окончательно не выбран вариант: дорога пойдет на запад севернее или южнее Оби. Это значит, что роль Сургутского железнодорожного узла резко возрастет. И не только железнодорожного, а вообще транспортного узла – и автомобильного, и воздушного, и речного. А значит, такие вопросы надо проектировать, исходя из потребностей миллионного города. Нынешний экономический кризис рано или поздно пройдет, и на повестке дня встанут эти, уже масштабные, проблемы. И чтобы не пришлось, как в пословице, платит дважды, необходимо еще сегодня проектировать строящиеся объекты «на вырост».

Сегодня необходима реконструкция как самого здания вокзала, так и (особенно) реконструкция привокзального хозяйства. Учитывая все вышесказанное о перспективах развития транспортного узла в Сургуте, необходимо, на мой взгляд, остановить реализацию уже принятого плана реконструкции сургутского жезезнодорожного вокзала и приступить к проектированию комплексного пассажирского транспортного терминала, включающего: реконструкцию существующего вокзала, междугороднего автовокзала, вокзал международного аэропорта, станцию будущего метрополитена, автобусную связь с городским пассажирским речпортом. Можно изучить проблему и поискать более удобное для пассажиров расположение пассажирского речпорта, чем нынешний. Тем более что и так необходимо проектирование и строительство современного пассажирского речпорта – старого, практически, уже нет.

Расположенный вокруг единой площади (при этом возможен вариант под крышей), такой транспортный узел будет очень удобным для пассажиров. В него нужно включить гостиницы («люксовую» и «бюджетную») и медицинский терминал. Не секрет, что многие больные, отправляющиеся на лечение в другие города или наоборот – домой после лечения, будут пользоваться автобусами, поездами, самолетами и речными судами. Не всегда возможно по финансовым причинам и безопасно передвижение такого больного легковой машиной. Персонал «медицинского терминала» сопроводит больного, позаботится о нем, обеспечит его билетом, посадит в транспортное средство, окажет при необходимости медицинскую помощь или будет поддерживать связь с лечащим учреждением и консультироваться с ним. Этот терминал сможет выполнять роль укомплектованного специалистами и оборудованием медицинского пункта и для обычных пассажиров.

Для размещения такого терминала у города имеются подходящее место. Напротив железнодорожного вокзала есть заброшенные производственные площади, которые сегодня превращены в свалку. Там можно поэтапно построить все предполагаемые объекты. Все автобусы, отправляющиеся с вокзала, двинутся по назначению, не заезжая в город и не создавая дополнительных проблем для и без того перегруженного автомобилями Сургута. На восток, до направления на Нижневартовск, дорога уже имеется – ее просто нужно расширить. На запад придется до поворота железной дороги к Обскому мосту строить дорогу, чтобы автобусы, едущие на юг, не проезжали через город. Эта новая дорога, объезжающая сам транспортный узел, направит транспортный поток Северо-Юга в обход города.

Речь идет о перспективах развития Сургутского отделения Свердловской железной дороги – по сути, с учетом предстоящего железнодорожного строительства, о Югорской железной дороге.

На сегодняшний день станция может принимать одновременно только два пассажирских поезда. При этом только один перрон, – первый – расположен на уровне пола вагона. Второй перрон крайне неудобен и травмоопасен: забраться с него без посторонней помощи взрослым, детям, беременным и инвалидам невозможно. Не говоря уже об инвалидах на колясках. Переход на второй перрон осуществляется через пешеходный мост. Разбитый, с травмоопасными ступеньками. И по нему ползут со своим скарбом не-счастные жертвы Российской железной дороги. Не знаю, ведет ли кто-нибудь учет пострадавших на этой лестнице «клиентов» травматологии. Но если поскользнешься и полетишь вниз… до перрона точно доберешься инвалидом. Если вообще выживешь.

Сегодня на железнодорожной станции часть поездов простаивает на подступах к Сургуту в ожидании освободившегося перрона.

Так, скорый поезд «Ямал» (Москва-Новый Уренгой) простаивает на станциях (фактически разъездах, так как посадка-высадка пассажиров не производятся) Ай-Ягун (22 минуты) и Островная (30 минут). Из 10 часов пути от Тобольска до Сургута фирменный поезд простаивает в поле целый час!

Скорый поезд Астрахань-Нижневартовск на том же участке простаивает более полутора часов, точнее 97 минут: Аремзянка (14 минут). Тюгурьям (5 минут), Кинтус (30 минут) и Игль (48 минут).

На участке Когалым-Сургут фирменный поезд «Обь» (Новый Уренгой-Новоси-бирск) простаивает 23 минуты на разъезде Ингу-Ягун и 30 – на Вач-Ягун.

Смешно и грустно: пассажирский поезд Казань-Новый Уренгой «преодолевает» участок Демянка-Сургут протяженностью 285 км за 8 часов (точнее 7:51) с почти двумя часами (точнее 103 минутами) простоев на разъездах. Это значит, что средняя скорость там – 37 км в час.

Двести лет назад, во времена зарождения российских железных дорог, и то быстрее ездили поезда…

Я упомянул о станции метро. Ничего смешного в этом предложении нет. У виска крутили пальцем, когда в 1989 году мы говорили о создании в Сургуте университета. Университету уже четверть века. Вряд ли кто-то сегодня в Сургуте поставит под сомнение необходимость его открытия. Так будет и с Сургутским метрополитеном. Говорят, что в Сургуте болота, песок, но в том же Питере почва и того хуже. Просто сегодня, проектируя и строя новые микрорайоны, надо предусматривать и площадки под будущие метростанции. А это значит, что уже сегодня надо выделить средства для изучения проблемы геологии, транспортных потоков, разработать маршруты будущих метролиний, предусмотреть расположение метростанций и места выхода на поверхность. Эти места можно использовать пока как скверы для прогулок, стоянки автомобилей, детские площадки.

О том, насколько строительство метрополитена в Сургуте экономически выгодно и технически оправдано, можно спорить. Это тема отдельного разговора, с которым, кстати, затягивать не рекомендую.

Обращаюсь к главам города и района, к городским и районным депутатам: просьба отнестись к этому обращению, к этому предложению с полной ответственностью. Вам необходимо принять решение, которое на многие годы определит жизнь ваших сограждан. Это решение, по сути дела, станет векторным – как и в каком направлении будут развиваться наш город и регион. Правильное или ошибочное решение примете – покажет время.

Обращаюсь к губернатору Наталье Комаровой и к депутатам округа. Поддержите нашу идею – дайте городу транспортный узел, достойный называться современным.

Помните: скупой платит дважды!