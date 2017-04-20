​Нефть и геополитика // АУДИО, ТЕКСТ

Прошлая неделя была насыщена важными для рынка событиями и в целом прошла без явного негатива для отечественных активов. Увидим ли мы на этой неделе рост в акциях, ждать ли новых сюрпризов от нефти и геополитики и как получить грамотно диверсифицированный портфель, «заточенный» под вашу индивидуальную финансовую цель. Об этом сегодня мы и поговорим.

Прошедшую неделю многие инвесторы ждали с большим волнением. После авиаудара США по Сирии предстояла встреча стран G7 с заявлениями о возможных новых санкциях в отношении России и приезд Рекса Тиллерсона в Москву. Все прошло относительно позитивно для российского рынка, новых санкций вводить не стали, встреча с Тиллерсоном прошла без явного негатива.

Подтверждение положительному окончанию недели – очередной рост рубля, для обновления годового максимума не хватило совсем немного.

Рынок акций обновил минимумы года по ММВБ. Политические риски для нашей страны вернулись в более привычное состояние, но полностью не ушли, пока не до конца понятна политика США в отношении РФ и внешняя политика в целом. Если не появится новых дополнительный негативных факторов, то мы увидим отскок на российском рынке акций на этой неделе, дальнейшее влияние будут оказывать традиционные факторы.

Оба фактора — и геополитика, и нефть — сейчас, скажем так, слабо предсказуемы.

Нефть на фоне обострения в Сирии выросла и практически отыграла падение первого квартала. Но не стоит делать далеко идущих выводов. Во-первых, нефть росла на обострении политической ситуации на Ближнем востоке, фактор эскалации может так же быстро сойти не нет. Во-вторых, в США растет количество активных буровых установок, что остается ключевым риском для нефти. Основная «игра» по нефти начнется в мае в преддверии заседания ОПЕК, волатильность существенно возрастет.

В текущих условиях из инвестиционных инструментов лучше всего рассмотреть структурный продукт. В рамках этого инструмента часть средств направляется на приобретение финансовых инструментов с фиксированной доходностью, а вторая используется для более рискованных инвестиционных инструментов. При этом соотношение этих частей высчитывается таким образом, чтобы даже при нереализованном потенциале «инвестиционной» части доходность по «защитной» могла обеспечить инвестору возврат его капитала. Потенциально структурные продукты с защитой позволяют рассчитывать на доходность до 15% годовых.

Условными недостатками инструмента являются его срочность (как и депозит, структурный продукт не предусматривает возможность досрочного закрытия с сохранением накопленной доходности), а также относительно высокий порог входа – от 300 тыс. рублей.

Наилучший способ получить грамотно диверсифицированный портфель, «заточенный» под индивидуальную финансовую цель – это составление с профессионалом (консультантом, финсоветником) Персонального финансового плана, который бы учитывал максимум параметров, таких как срок инвестиций, валюту накоплений, риск-профиль инвестора и т.д. Возьмем, к примеру, такие цели как образование в Европе, пассивный доход в старости и покупка автомобиля через три года – инструментарий для достижения этих целей будет сильно различаться. Эта услуга уже достаточно распространена и доступна каждому, мы в БКС Премьер составляем клиентам такой план бесплатно.