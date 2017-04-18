​Городская бессмыслица // ИНФОГРАФИКА

В Сургуте завершился Второй урбанистический форум «Среда со смыслом». Мероприятие вызвало большой интерес у сотрудников администрации города, которые оценили его положительно. «Этот форум важен в первую очередь возможностью пообщаться с экспертами, обменяться мнениями, обсудить запросы жителей», - отмечал директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев. Начальник управления экологии и природопользования Роман Богач выразил надежду, что форум даст готовые проекты.

Несколько иначе оценили городское событие Дмитрий Щеглов и Олег Владимир, которые предложили для начала... навести в городе порядок, а уже потом вернуться к разговорам о «городской ткани» и «культурных кодах».

Судя по результатам опроса, аудитория siapress.ru тоже не видит пользы от разговоров. Даже таких масштабных.