В Нижневартовске открылась коллективная выставка молодых художников «Человек. Земля. Космос», приуроченная ко Дню космонавтики. Ее организаторами выступили куратор Ольга Власова, художник Иван Демьяненко и другие живописцы из Нижневартовского отделения Творческого Союза художников России, а также фотографы и дизайнеры.

Мне довелось быть участником экспозиции и съездить на открытие. Такого количества людей я еще не видела ни на одной выставке в Сургуте.

Поток не прекращался, и даже стало душно от тесноты. Что и говорить, сами организаторы не предполагали, что единовременно придет больше 200 человек. Открытие получилось эпично-космическим, благодаря музыке группы Templle и тематическому перформансу.

В экспозиции представлены работы 20 авторов: все они разнокалиберные, у каждого свой стиль и любопытная техника. Где-то можно увидеть небрежные мазки, полные экспрессии, а где-то — четкие линии и приверженность монохромной гамме. Но о картинах лучше не говорить, их надобно смотреть. В рамках проекта есть и потрясающие фотовыставки. Кадры Виноградовых с далекой и теплой культурой или снимки Романа Гостева, метко запечатлевшие дух русской провинции — что вам больше по душе, выбирайте сами. Сильные впечатления оставляют и фотографии Алексея Житковского. Во время обсуждения мы пришли к выводу, что они чем-то неуловимо напоминают нам фильмы Тарковского. «Вот это из «Зеркала» или «А вот это будто бы «Сталкер!»

Кроме того, порадовало помещение Городского драматического театра Нижневартовска, где расположилась экспозиция. Оно просто создано для проведения подобных выставок. Покатые стены — интересная находка для развешивания картин.

Ко всему прочему, артисты Алексей Житковский, Сергей Кондратьев и Дмитрий Иванов прочитали для посетителей злободневную пьесу Ясмины Реза о современном искусстве под названием «ART».

Многие сургутяне считают Нижневартовск весьма провинциальным местом, а несколько моих знакомых предположили, что «жители там не избалованы выставками и мероприятиями». Мне так не показалось: судя по афише, там вполне есть куда сходить окультуриться, пусть и в чуть меньшее количество мест, чем в Сургуте. Но дело даже не в этом: в Нижневартовске есть активное плотное сообщество молодых художников, искусствоведы, яркая интеллектуальная публика и даже местный именитый живописец в щегольском пиджаке, снисходительно критикующий младшее поколение. В общем, культура, по крайней мере, в таких локальных проявлениях (об остальных судить не берусь) не просто живет, но и временами процветает.

Нам есть чему друг у друга поучиться и чем обменяться. Так, в сургутской обители молодых художников — культурном центре «Порт» — уже заинтересовались нижневартовскими авторами, и, кстати, совсем скоро у нас состоится выставка Ивана Демьяненко. Вообще, «Человек. Земля. Космос» задумывался как проект, который объединит под своим крылом совершенно разных художников. Он создан, чтобы показать плоды творческого осмысления современных художников из разных уголков Югры (и не только). Это действительно сплачивающее мероприятие, благодаря которому познакомились и встретились авторы из Нижневартовска, Сургута, Москвы, Ханты-Мансийска и других городов. Надеюсь, это начало большой дружбы.

Участники выставки: Иван Демьяненко (Нижневартовск), Ольга Кантемир (Нижневартовск), Артем Мунтян (Нижневартовск), Роман Гостев (Нижневартовск), Алена и Сергей Виноградовы (Нижневартовск), Мария Юрьева (Нижневартовск), Алия Лопачак (Нижневартовск), Алексей Житковский (Нижневартовск), Хелен Бон (Нижневартовск), Катерина Чернышова (Нижневартовск/Омск), Андрей Ольховский (Излучинск/Нижневартовск), DGTLSM (Излучинск), Надя Макаренко (Сургут), Булат Сайфуллин (Сургут), RINO.ink (Сургут), Али-Владислав Алеев (Ханты-Мансийск), Евгений Шелепов (Ханты-Мансийск), Полина Кузина (Тюмень), Ирина Лурье (Москва).