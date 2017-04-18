Без губернатора никак

В редакцию «НГ» часто обращаются сургутяне с самыми разными запросами и проблемами. Кто-то отчаялся получить свою квартиру у обанкротившегося застройщика, кто-то борется с ЖЭКом, а кто-то просто хочет выяснить, почему закрылась баня в одном из районов города. Как правило, эти люди просят редакцию подсказать выход из ситуации и хотя бы чем-нибудь помочь в решении старых проблем, некоторые из которых поражают своей цикличностью и постоянством.

Накануне пришла сургутянка. Принесла несколько пакетов с документами, которые она и ее соседи собирают уже около полугода. Нарушителем их спокойствия оказался дворовой ларек, который за последние двадцать лет вырос из небольшой торговой точки в прочную, крупную конструкцию, которая «прилипла» к торцу дома и никуда со своего места двигаться не планирует (подробно об этом мы скоро напишем в «Новом Городе»).

Дальше идет стандартный набор дополнительных раздражающих факторов: непонятно, чем там торгуют, мешают проходу, загромоздили территорию, вроде как продают табак и алкоголь подросткам. Ко всему прочему ларек еще и стал препятствовать проведению работ по утеплению дома.

Жильцы заволновались. На каком основании ларек стоит во дворе, никто объяснить не может. Вопрос возник и к управляющей компании: а почему, собственно, ею не контролируется торговая деятельность на придомовой земле?

И вот уже инициативные, небезразличные жители самостоятельно ходят по всем инстанциям, пытаясь решить проблему. Никто им в этом, разумеется, не помогает. Приходится самим искать юристов, обращаться в суд, писать жалобы в администрацию и неделями ждать от нее очередной отписки.

А ведь еще в августе прошлого года глава города Вадим Шувалов заявил, что дает своим подчиненным три недели, чтобы «разработать программу, выявить все нелегальные торговые площади и начать работу над их упразднением». Тогда же градоначальник отметил, что «сургутяне, то ли не доверяя своим управляющим компаниям, то ли не веря в их компетентность, предпочитают обращаться со своими проблемами сразу в администрацию Сургута».

К чему же мы пришли спустя даже не три недели, за которые должна была стартовать работа по сносу ларьков, а целых девять месяцев? Ни к чему. Теперь жители, отчаявшись, идут со своими маленькими и большими проблемами даже не в администрацию, а напрямую к губернатору Наталье Комаровой. В вышеописанном случае с торговым павильоном именно так и происходит.

Получается, Сургут не в состоянии регулировать сам себя. По какой-то причине ему для этого постоянно требуется вмешательство извне. Даже если речь идет о сносе какого-то несчастного ларька.