Как повлияло на финансовые рынки внешнеполитическое напряжение и как вести себя инвесторам? В очередном выпуске экономических новостей рассказывает финансовый советник Сургутского филиала «БКС-Премьер» Александр Игнатов.
«Нефть выросла на геополитических новостях, поэтому не обольщайтесь...» // АУДИО
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Сегодня в 11:26, просмотров: 143, комментариев: 0
Проблемы сургутского образования. Татьяна Османкина, директор департамента образования // ONLINE 19 апреля в 11.00