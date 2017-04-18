​Предложение, от которого нельзя отказаться

У каждого в жизни наступает момент, когда многочисленные планы, мечты и желания скапливаются в один большой ком, и уже не помещаются в лист ожидания. Ты знаешь, что способен на большее, но не меняешь свою жизнь из-за нехватки времени, денег, боязни неизвестности или банальной лени. В один момент я просто пересмотрел все свои желания, и структурировал их в лайфлисте, который теперь не даёт мне возможности отступить.

Лайфлист – это некий договор с самим собой. В нём содержится 50 задач, которые я должен выполнить в течении года. Какие-то можно решать поэтапно, но чаще всего, лайфлист учит ценить момент и возможности, которые ежедневно проходят мимо тебя. Так, например, я воспользовался предложением общественного движения «Дай Лапу» и на день стал их волонтёром.

Волонтёром быть сложно – как главный редактор информационного ресурса, я это понимаю. Мы сотрудничаем со многими волонтерскими организациями, однако, здесь работа происходила чаще с одной стороны – мы помогали распространять информацию. Поэтому мне давно хотелось посмотреть, как устроена волонтерская организация изнутри, хотелось стать частью этого сообщества.

В «Дай Лапу» мне предложили попробовать себя в роли оператора «горячей линии». Казалось, что в этом нет ничего сложного – бери телефон и отвечай на звонки. На самом же деле всё не так просто.

За сутки своей деятельности я понял, что люди не всегда понимают суть волонтёрской организации, и завышают свои ожидания в её адрес. Например, человек увидел кошку на улице, позвонил в «горячую линию» и считает, что на этом его задача выполнена: он сообщил адрес и ждёт, что волонтёры незамедлительно найдут для кошки новый дом и вылечат её от всех болезней. Конечно, волонтёры помогут, но они не снимут с человека ответственность, ведь животное нужно взять на передержку, накормить, обследовать.

Объяснить всё это, и настроить человека на помощь животному – задача оператора «горячей линии», который, по сути, берёт на себя первый удар. Нужно обладать рядом качеств, чтобы постоянно вести диалог с людьми, не прошедшими мимо брошенных животных, успокаивать их, подбирать алгоритм действий для каждой ситуации, чтобы в конечном итоге, человек мог сам оказать необходимую помощь животному и приютить его. Это сложная задача, которая требует ежедневной работы и максимальной отдачи.

Спасибо «Дай Лапу» за возможность стать волонтером, пусть и на один день.