​Свет в конце Киртбая

Я вам сейчас все объясню про поиск урбанистических смыслов. В Сургуте прошел – говорят, успешно – Второй урбанистический форум «Среда со смыслом». Заинтересованные – и это важно! – люди, вплоть до мэра и чиновников из Хантов, крупных застройщиков, искали эти самые смыслы применительно к четырем обозначенным заранее городским точкам общественного притяжения, и не только к ним. Не менее важно, что в форуме приняла активное участие общественность, состоящая из тех самых неравнодушных горожан, которые хотят не выживать, по Дмитрию Щеглову, а жить прямо здесь и сейчас, поверх луж и стихийных парковок.

Как я их понимаю! Я тоже хочу. Но понимаю еще кое-что.

Кое-что, созвучное в урбанистическом смысле мыслям, выраженным Дмитрием Щегловым в его недавней статье, название которой породит тут злостную тавтологию. В городе, где дыры в асфальте занимают большую площадь, чем сам асфальт, где почти круглый год идет непримиримая и заранее проигранная борьба со снегом, наледями, грязью, непролазными лужами и прочими стихийными бедствиями, где подъезды представляют собой шедевры пещерной живописи, где мусор – король улиц, где… В общем, в этом городе надо наводить элементарный порядок. В этом смысл.

Пара сотен урбанистов в зале СурГУ выглядят на фоне Сургута, простите, как члены большевистской маевки в разгар махрового царизма: до светлого будущего так далеко, что никто даже не подозревает, что оно вообще возможно.

Но большевики, однако, смогли. Может быть, смогут и урбанисты? Пусть их мало, но вот и мэр подключился, и по субботам проводит в администрации встречи рабочих групп, и что-то где-то как-то куда-то зачем-то движется, пусть пока исключительно на словах и бумаге.

А там, глядишь, придет пора действий. И будет не просто сквер, а череда полянок, огороженных кустарником, разделенных по смысловой нагрузке: здесь пенсионеры тусуются, а тут молодежь самовыражается. И станет, как говорится, свет.

Вообще, это исконно наше – мазать широкими в меру красивыми мазками прямо поверх копоти и грязи. Сначала отмыть, почистить, отремонтировать, привести в Божий вид? Урбанисты предлагают не путать мух с котлетами: все что сейчас плохо – это к коммунальщикам, дорожникам, строителям, к правоохранителям, в конце концов. А мы тут о городской среде и смыслах.

Так в этом, повторюсь, и смысл – отмыть, очистить, отремонтировать, обезопасить, привести в Божий вид! В этом – великий сургутский урбанистический смысл всех времен и народов! Ведь, по профессору Преображенскому, разруха в головах – сиречь разруха в сортирах, и наоборот. Этим головам не до урбанизма, им до фонаря. Это и есть городская среда – не та, которая жмется по форумам, клубам, кафешкам, выставкам и кухням, а которая по улицам широким потоком. Она снесет ваши лавочки, загадит кустарники и устроит самовыражение собак вместо молодежного творчества. Чтобы ее перетянуть на сторону света, надо этот свет для начала показать в конце тоннеля или середине Киртбая.

Эта улица ведь стала символом современного сургутского, прости господи, урбанизма, воплощением всех проистекающих в городе смыслов. Поэтому более свежий пример – в подъезде моего сургутского дома относительно недавно сделали аккуратный такой ремонт, настолько аккуратный, что жильцы перестали пачкать стены и даже коврики постелили. Но вот пришла пора менять электрику – и все аккуратные, в цвет стен, электрощиты были безжалостно вырваны из стен и контекста, а на их место влепили новые, серые, неаккуратно заделанные чем-то розовым. Еще и провода там и сям болтаются. То есть там, где можно было просто поменять начинку, вынесли все с корнем и вставили в зад со всем возможным презрением к аккуратности и колористике. Зато новое, скажет кто-то. Зато через одно место, скажу я. Зато кто-то получил неплохой подряд, скажет кто-то еще.

Что скажут урбанисты? Это не их поляна. А людям в этой, с позволения сказать, среде жить. Каждый день видеть серо-розовые щиты на зеленом фоне. Это прям как заборчики наши на фоне газонов, только с доставкой в подъезд. А что, мило, психоделичненько так. Городские службы тут и вовсе на коне, поскольку влеплено людям, как уже упоминалось, новое оборудование. Все, в принципе, должны быть счастливы.

При чем тут, казалось бы, урбанистика? В том-то и дело, что не при чем.

Кстати, может быть, поэтому и властям так нравится дружить с теми, кто, с одной стороны, умно и правильно рассуждает, а с другой – не при чем? Знаете, как Ленин и печник – встретились, мило поболтали об устройстве Вселенной, и разошлись, довольные друг другом.

Ведь так приятно и необременительно рассуждать об урбанистических средах и смыслах, особенно когда надо браться за лопату или веник. Или возможно одной рукой подметать, а другой рисовать радугу на горизонте? Я бы так сказал: давайте подметать обеими руками, искать возможности для приведения города в чувство. А уже потом, имея результаты содеянного, сквозь ровный асфальт и чистые тротуары, аккуратные парковки и подъезды на нас глянет со всей ответственностью та самая отмытая городская среда и скажет с укоризной: «Ну что, ребята, где вы пропадали? Давайте искать смысл, что-то он куда-то подевался!».