​Спасение сгорающих. Кому в Сургуте нужно беспокоиться о своей пожарной безопасности?

4 апреля в 22-этажке на улице Усольцева, 19, загорелась квартира. В доме сработала пожарная сигнализация. Через 12 минут прибыла спецтехника. Все происходило довольно быстро, слаженно и четко. Пожарные эвакуировали пострадавшего, который находился в квартире на пятом этаже, и потушили огонь. И все бы хорошо, да только это были пожарные учения, проведенные практически в идеальных условиях: дом новый, заселен не полностью, все системы пожаротушения в нем исправны, двор еще не забит машинами под завязку, хотя их уже было довольно много, а пожарному экипажу, который заранее был в курсе происходящего, достаточно быстро удалось преодолеть пробку на улице Крылова.

Могут ли остальные многоэтажки города похвастаться такими условиями? Скорее, нет. Об этом свидетельствует неутешительная практика: не надеясь проехать по дворам, огнеборцы начинают тушить дома со стороны дороги, подключаясь к гидрантам на улице, потому что не уверены в работоспособности системы в самих домах. Так было при пожаре на улице Университетской, так случилось и на улице Крылова.

«НГ» разбирался, как проверяют и оценивают пожарную безопасность в высотках надзорные органы, а также в том, какие меры предпринимают управляющие компании, чтобы избежать жертв при возгораниях в высотных домах.

Что имеем

Как сообщили «НГ» в Управлении по делам ГО и ЧС администрации города, всего в Сургуте 96 высоток — многоквартирных домов выше 28 метров. Все они оборудованы лифтами для перевозки пожарных подразделений и необходимыми системами пожарной безопасности. Плановые проверки домов проводятся только по истечении трех лет с момента ввода объекта в эксплуатацию, и далее каждые три года.

Обеспечением пожарной безопасности в городе занимается сургутский гарнизон пожарной охраны, включающий в себя два отряда — 1-й и 11-й, в состав которых входит более десяти пожарных частей.

«Ежесуточно в боевой расчет вводится 51 пожарный автомобиль. На территории города среднее время прибытия спецтехники на место происшествия — 4 минуты 51 секунда, в кооперативы, расположенные за Сургутом, — 6 минут 24 секунды», — рассказал корреспонденту «НГ» начальник 11-го отряда Федеральной противопожарной службы Андрей Пухов.

В распоряжении у службы имеются автолестницы, которые при идеальных условиях — когда у здания нет выступающих конструкций и оно не окружено припаркованными автомобилями — достают до 16-го этажа. Если проезду спецтехники мешают машины, пожарные обращаются к сотрудникам ГИБДД, а те вызывают эвакуатор, который расчищает путь. В это время тушение пожара проводят без использования техники.

Системы есть, но не работают

По действующему законодательству, каждый МКД в Сургуте должен быть оснащен системами пожарной безопасности — дымоудаления, пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре. Без этих систем невозможно ввести здание в эксплуатацию. Но факт их наличия еще не дает права с уверенностью сказать, что жильцы сургутских высоток могут спать спокойно, поскольку оборудование, которое в идеале должно помогать спасать жизни сургутян, часто не функционирует должным образом.

Самый страшный пример — прошлогодний случай в доме № 41 на Университетской, когда из-за того, что в подъезде не сработала система подпора воздуха и дымоудаления, шахты лифтов и лестница заполнились угарным газом, от которого погибли трое горожан.

Сами огнеборцы подтверждают тот факт, что надеяться на внутридомовые системы пожаротушения нельзя: они предпочитают пользоваться уличными, расположенными вне домов:

«Мы не знаем, исправно ли оборудование в высотках, поэтому не рискуем временем — вдруг на каких-то этажах краны открыты или имеются иные проблемы. Ими можно воспользоваться только в исключительных случаях, но гарантий нет — системы никто не контролирует, не проверяет, не обслуживает… Зачастую во многих домах они не работают», — говорит зам начальника 1-го отряда Федеральной противопожарной службы Алексей Кравченко.

После трагедии на Университетской Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту и городской прокуратурой были проведены проверки всех высоток, которые подтвердили, что в большинстве из них системы пожарной безопасности в домах имеются для галочки.

Пожар на Университетской мог обойтись без жертв

«В 86 из 96 имеющихся (десять зданий были введены в эксплуатацию в этом году и могут быть проверены только через три года) многоквартирных домов было выявлено 314 нарушений требований пожарной безопасности, — сообщал в прошлом году начальник ОНД и ПР Сергей Ковальский. — Наиболее часто встречающиеся нарушения: неисправность автоматической установки пожарной сигнализации и приточно-вытяжной системы противодымной вентиляции, отсутствие приспособлений для самозакрывания дверей незадымляемых лестничных клеток, неукомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода».

Нарушителям были выписаны предписания об устранении. Следующие проверки будут проводиться либо если вновь произойдет крупная трагедия, либо по плану, который диктует законодательство. Жильцы могут написать жалобу в ОНД и ПР самостоятельно, но далеко не факт, что проверка будет осуществлена.

Когда штрафы никого не пугают

Управляющие компании и другие обслуживающие организации, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера проступка и их последствий, несут административную или уголовную ответственность. Также штрафы налагаются и на жильцов, захламляющих подъезды.

В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение штрафа. На граждан — в размере от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 30 до 40 тысяч рублей; на юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

После трагедии пожарные провели проверку сургутских многоэтажек

За повторное нарушение сумма штрафа возрастает. Для граждан — от четырех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 40 до 50 тысяч рублей (или приостановление деятельности на срок до 90 суток); на юрлиц — от 200 до 400 тысяч рублей (или приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Однако эти штрафы, очевидно, не страшат компании, обслуживающие противопожарные системы в домах. Во-первых, известны сроки плановых проверок, а значит, подсуетиться можно прямо перед приходом инспекторов. Во-вторых, по свидетельствам сургутских пожарных инспекторов, оплатить раз в три года небольшую сумму штрафа гораздо дешевле, чем ежемесячно вкладываться в поддержание работоспособности системы противопожарной безопасности.

Жителям переживать и вовсе не стоит — многие ли соседи захотят ввязываться в ссору, вызывая проверку, чтобы убрать злосчастный шкаф из коридора или общего балкона?

В высотках всё спокойно

После пожара на Университетской, унесшего жизни сургутян, буквально в течение пары дней в высотках города стали появляться представители управляющих компаний, которые, ожидая неизбежной проверки, пытались на скорую руку хотя бы поверхностно «причесать» свои объекты.

Сейчас же, по прошествии года, управляющие компании с уверенностью говорят, что в домах, находящихся в их ведении, все в порядке.

Руководство УК «Сибпромстрой № 25», которая обслуживает дом № 41 на улице Университетской, ответило «НГ», что ее специалистами осуществляется работа по всем фронтам, дабы повторения прошлогодней трагедии не произошло.

«Заключен договор по техобслуживанию системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и системы дымоудаления с ООО «Западно-Сибирский центр технических систем безопасности и экспертиз». Назначено ответственное лицо, которое осуществляет постоянный контроль за выполнением противопожарного режима, следит за техисправностью и готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем и средств противопожарной защиты, организовывает и контролирует выполнение текущего ремонта систем пожарной сигнализации и дымоудаления в жилом фонде», — рассказал «НГ» директор УК «Сибпромстрой № 25» Андрей Гапонов.

Также, как отметили в этой УК, производится контроль планового техосмотра противопожарных систем с внесением записей в журнал один раз в месяц. Кроме того, противопожарная система подключена к круглосуточной диспетчерской службе. Ежемесячно мастера, закрепленные за участками, проводят обход мест общего пользования — для проверки соблюдения норм пожарной безопасности. Ко всему прочему, проводится обучение и проверка знаний сотрудников по пожарной безопасности согласно должностным обязанностям. В целях пропаганды проводятся разъяснительные беседы с населением, а в местах общего пользования размещаются спецпамятки.

«Также разработан алгоритм действий должностных лиц и персонала при возникновении пожара», — сообщил Гапонов.

Аналогичные меры были предприняты и в других управляющих компаниях, которым корреспондент «НГ» сделал соответствующие запросы. Так, заместитель главного инженера УК ДЕЗ ЦЖР Булат Исламов сообщил, что они осуществляют управление многими домами, но высоток в ведении только четыре:

«Дома оснащены внутренним водоводом, системами оповещения о пожаре, дымоудаления и подпора воздуха, адресной системой определения возгорания и системой контроля и наблюдения с выводом сигнала на круглосуточный пульт наблюдения. Проверка работоспособности систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, системы дымоудаления и подпора воздуха проводится ежеквартально специализированной организацией ООО «Спектр регион». УК имеет соответствующую лицензию, и раз в полгода собственными силами проводит проверку инструментов пожарных шкафов, давление у пожарных кранов, расход воды на пожарные стволы. Также проводятся ежегодные инструктажи с проживающими гражданами, вывешиваются плакаты, знаки, памятки о соблюдении требований пожарной безопасности».

Виноваты сами

Основными причинами пожаров в высотках города специалисты называют неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги, а сотрудники спецслужб рекомендуют жителям самостоятельно дополнительно обезопасить себя и свое имущество.

К примеру, согласно постановлению администрации города, сургутяне должны иметь в квартире огнетушитель, о чем большинство горожан вряд ли знают. Для этих целей вполне подойдет углекислотный или порошковый огнетушитель объемом от пяти до восьми литров.

Естественно, нельзя загромождать двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, а также демонтировать межбалконные лестницы, чем, например, грешат абсолютно все «трехлистники» в городе.

В сухом остатке

Ситуация с пожарной безопасностью в сургутских высотках выглядит плачевно: системы пожаротушения и оповещения проверяются редко, насколько хорошо они работают — оперативно узнать не получится, да и пожарные на них особо не надеются, рассчитывая исключительно на свои возможности.

Жильцы, которых, по заверениям УК, активно просвещают о том, как обезопасить свое жилище от огня, продолжают пребывать в неведении, часто пренебрегая элементарными правилами безопасности. Продолжают присоединять лоджии к квартирам, обогревая их на свой страх и риск электроприборами, загромождают коридоры и общие балконы своим добром. Про беспорядочную дворовую парковку можно писать бесконечно, ведь ставить любимое авто всегда негде, а хочется место поближе к подъезду.

Между тем Сургут со всех сторон с огромной скоростью прирастает новыми микрорайонами, напичканными под завязку высотками с неудобными дворами, и все это с молчаливого позволения властей. И хотя сейчас идут разговоры о том, чтобы пересмотреть нормы городской застройки, надеяться, что ситуация моментально изменится в лучшую сторону, не стоит. Да и новые правила, будь они приняты прямо сейчас, проблем в уже имеющихся домах не решат.