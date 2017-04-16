Нам нужно выйти на новый уровень

Прошедший в Сургуте на выходных II урбанистический форум привлек внимание большого количества сотрудников администрации города. Среди них оказался и директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев, который был одним из спикеров мероприятия и рассказал о будущем развитии общественных пространств в Сургуте.

Прежде всего, хотел бы сказать, что еще летом, в рамках Школы прикладной урбанистики, мы вместе с активными жителями обсуждали развитие городской среды, разработку каких-то проектов и принятие концептуальных решений. Часть из них, особенно те, что посвящены дворам, находятся на достаточно высоком уровне, поскольку была большая заинтересованность горожан. Создана даже методичка по преобразованию дворов и тому, как вовлечь жителей в этот процесс. Это то, до чего администрация нескоро доберется и что зависит в первую очередь от самих собственников.

Что касается пилотных проектов, то мы сейчас наметили перспективные площадки, на которые в кратчайшие сроки планируем найти ресурсы и попытаться придать им новый функционал, в том числе и с привлечением нашего креативного класса. Это все будет в ближайшее время.

Все остальное пока в планах. В частности, концепцией освещения и колористики в городе занимается компания «СветоДизайн-Югра», часть анализа и полевых работ уже выполнена и в ближайшее время мы увидим какие-то концептуальные предложения по ключевым зданиям, улицам и общественным пространствам.

Этот форум важен в первую очередь возможностью пообщаться с экспертами, обменяться мнениями, обсудить запросы жителей. Альберту Энштейну принадлежит фраза: «Невозможно решить проблему на том уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень». Вот в нашем случае стоит задача с помощью всех приглашенных экспертов выйти как раз на этот самый новый уровень и посмотреть на ситуацию с другого ракурса.