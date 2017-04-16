Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с самым светлым праздником христианского календаря – Христовым Воскресением!

В нашей стране и округе Пасха традиционно служит объединению людей всех вер и национальностей, потому что в ее основе лежат универсальные общечеловеческие ценности. Это праздник добра, душевного тепла и милосердия, торжества созидательных сил. В этом году Пасха пришлась на середину весны – время расцвета природы, а вслед за ней человеческих свершений и дел. Пусть эти дела неизменно служат добрым целям, привносят радость и благополучие в жизни всех югорчан.

Лучшим примером для нас является Русская православная церковь, традиционные конфессии, которые проводят огромную подвижническую и просветительскую работу, неустанно заботятся о воспитании новых и духовном развитии всех поколений жителей Югры. Дела церкви способствуют укреплению межнационального и межконфессионального согласия, без которого невозможно поступательное, успешное развитие округа.

Пусть Светлое Христово Воскресение послужит еще одним напоминанием о важности согласия и мира, пусть с каждым из вас прибудут счастье, добро и надежда на лучшее.