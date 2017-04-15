​По итогам урбанистического форума ждем готовые проекты

На проходящем на этих выходных в Сургуте II урбанистическом форуме «Среда со смыслом» присутствует большой десант из городской администрации. В частности, мероприятие посетил начальник управления экологии и природопользования Роман Богач, который рассказал корреспонденту «НГ» о том, чего ожидают чиновники от взаимодействия с урбанистами.

У меня много надежд на то, что этот форум даст продолжение той работы, которые мы сейчас делаем. В администрации Сургута по субботам, по поручению главы города, проходят рабочие группы, на которых с участием наших сотрудников, представителей бизнеса и неравнодушных жителей обсуждаются проекты по созданию городских общественных пространств и точек притяжения. И именно эти инициативы будут прорабатываться на форуме.

При этом все они разные: здесь и улучшение существующего парка, и создание парка там, где его нет, и проект центральной городской площади, которая как таковая в Сургуте отсутствует. Мы ждем и надеемся, что по итогам форума будут представлены уже готовые проекты. Я думаю, что их удастся реализовать, учитывая уровень специалистов, присутствующих здесь, желание самой администрации и активность той группы горожан, которая принимает участие в обсуждении и проработке проектов.