​Сургутская неделя. ​Перспективы и смыслы

Минувшую неделю Сургут прожил не столько настоящим, сколько планами на будущее. Так, стали известны участки улиц, которые нынешним летом подвергнутся ремонту: повезло Геологической, Островского, Декабристов, а также двум развязкам — на Грибоедова и Аэрофлотской. Вроде, негусто, однако денег запланировано на проведение работ немало — 500 миллионов, львиную долю из которых выделит округ. Для сравнения: в Нижневартовске за эти же цели потратят заметно меньше — 87,5 млн руб., хотя список ремонтируемых улиц более внушителен. Наверное, много денег «съедят» развязки, ведь там помимо замены полотна будут менять и конструктивные элементы.

Наконец-то — хотя вновь только на словах — сдвинулось дело с реконструкцией Дома пионеров. Специалисты из Тюмени, побывавшие накануне в Сургуте, исследовали объект и констатировали, что его можно восстановить с минимальными потерями и в короткие сроки. Конечно, с одной стороны — чего не скажешь, дабы получить заказ! С другой — на то они и специалисты, чтобы давать оценки и потом за них отвечать. Остается вспомнить сакраментальную фразу бывшего заместителя мэра города Александра Шатунова — «это просто гниль». Как видите, уровень ответственности у ответственных работников бывает разный.

Еще одна денежка — на этот раз федеральная — замаячила перед Сургутом в рамках федеральной же программы «Безопасный город». Всего на пять окружных городов летом планируется выделить 1,8 млрд руб., что-то, ясное дело, перепадет и нашему безопасному городу. Сургут уже давно работает в этом направлении, так что вопрос стоит не в развертывании системы, а в ее доработке и модернизации. Лозунг «Больше камер — больше безопасности» актуален, наверное, во всех смыслах.

Летом из федерального бюджета планируется выделить на пять окружных городов 1,8 млрд руб. на систему «Безопасный город», сколько из них перепадет Сургуту — пока неясно

Бороться же за здравый смысл в городской среде будет II Урбанистический форум «Среда со смыслом», который пройдет 14 и 15 апреля в СурГУ. Зарегистрироваться на мероприятие может любой неравнодушный желающий, в программе его ждет поиск «общих ценностей, признаков, брендов, которые объединят горожан». Если конкретно, то речь пойдет о перезагрузке так называемых пилотных мест города, среди которых улица Университетская, сквер на перекрестке Мира и Островского, сквер Молодежный и парк «Новые ключи». Серьезность мероприятия обеспечивает солидный десант столичных (московских и питерских) модераторов с самим Святославом Муруновым во главе. Когда вы будете это читать, форум уже может стартовать и даже успешно пройти. Поэтому в первом случае — бегом в гуманитарный корпус универа, во втором — ищите материалы, наверняка много умного было сказано.

А теперь о том, обо что разобьются любые урбанистические смыслы. Вот есть в Сургуте улица Рябиновая (ее бы включить в какой-нибудь «пилот»), по ней ходят люди и ездят машины, причем делают это с прямой угрозой для собственной жизни. Причина хорошо известна — рядом стоящая поликлиника «Нефтяник».

Феномен, о который разбиваются любые урбанистические смыслы в Сургуте: улица Рябиновая по факту есть, пробки на ней есть, пешеходы по ней ходят, но на балансе ГИБДД ее нет, а значит, и необходимых знаков там не будет

Уже и власти вроде бы придумали, как расширить парковку, и даже снег убрали, а ГИБДД отказывается ставить на Рябиновой запрещающие парковку знаки. У ГИБДД нет такой улицы на балансе, стало быть, ее не существует в природе. И даже когда там (не дай бог!) поубиваются люди, ГИБДД, наверное, даже не приедет на вызов — нельзя же, в конце концов, приехать в место, которого нет.