​В ловушке морали

Сегодня (в очередной раз) местным СМИ дали пищу для материалов: замглавы Александр Пелевин провел встречу, на которой сообщил итоги проведенной работы - баннер с рекламой ритуального магазина снят. Предприниматель согласен (что сомнительно) переехать в другое место. Администрация на законных основаниях выселить его не может, но будет способствовать в поиске другого помещения (муниципального или коммерческого).

При этом на встрече с журналистами присутствовала и начальник управления экономики и стратегического планирования Светлана Мединцева, которая подчеркнула, что пока пресса не подняла шумиху, ни один родитель не писал жалоб и обращений в какие-либо инстанции. Кроме того, многие из них даже не замечали, что рядом с садиком есть такой центр, а ведь он работает там более полугода.

Как выяснилось, первой вопрос неудобного соседства подняла представительница д/с «Гулливер», при этом два других учреждения детского образования, которые там находятся, никаких проблем не видят. Чем руководствовалась зачинщица «конфликта» неизвестно, да и не важно.

На логичный вопрос корреспондента «НГ», зачем же тогда продолжать раздувать проблему, если все стороны претензий не имеют, замглавы ответил, что «вопрос-то морально-этический».

Получается, сейчас администрация оказалась в своеобразной ловушке морали. Из-за того, что кто-то очень чувствителен (или хитер?), чиновникам придется заниматься «лишними телодвижениями», а могли бы бросить эти силы и время на что-то более важное. И ведь не отмахнешься – сургутяне с вдруг проснувшейся моралью заклюют: как так, администрации все равно на наших детей?

Жалко и бедного предпринимателя, кому принадлежит магазин ритуальных услуг: его сейчас задергали все - журналисты, администрация, арендодатель. А скоро, вероятнее всего, нагрянут всевозможные инстанции с проверками. И потом, возможно, предстоит переезд в какое-либо более выгодное по цене аренды место. Хотя тут есть все-таки и один плюс – бесплатная реклама – об этом выставочном зале теперь знает весь Сургут. Подчеркну, что это именно выставочный зал, из него венки и гробы ежедневно не выносят, их доставляют или забирают со склада вне города.

Получаем занятный прецедент - аргументом, как вышеназванная мораль и этика, можно выгнать половину городских предпринимателей с их помещений? Ведь легко можно зацепиться за что угодно, что может попасться на глаза ребенку и «травмировать» его. Видимо, придется администрации выделить спецотдел, который будет проверять каждые такие случаи и искать пути решения, чтобы угодить моралистам, не учитывая, что они даже толком и не разобрались в ситуации